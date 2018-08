Montmédy/Avioth: Festungsjuwel und heilige Jungfrau

Eine Reise in das Luxemburg von 1659: Teile des ehemaligen Herzogtums Luxemburg gehören heute Frankreich. Kernstücke dieser Ländereien sind Montmédy sowie der Wallfahrtsort Avioth.

Über Jahrhunderte wanderte die französische Grenze ostwärts und so gehören heute Teile des ehemaligen Herzogtums Luxemburg zur „Grande Nation“. Kernstücke dieser Ländereien sind Montmédy mit seiner auf einem Hügel gelegenen Zitadelle sowie der Wallfahrtsort Avioth.

Von Daniel Michels

Wenn Luxemburger in Frankreich ihren Urlaub verbringen, lassen sie auf dem Weg nach Paris, in die Bretagne, die Provence oder die Alpen die grenznahe Gegend gerne einfach links liegen. Doch auch in Lothringen und den französischen Ardennen gibt es Sehenswertes zu erleben – und man kann zudem auf „Luxemburger“ Spuren wandeln.



So ist die kleine Gemeinde Montmédy im Département Meuse vor allem durch ihre Zitadelle bekannt, die einst eine wichtige Verteidigungsfunktion für das damalige Herzogtum hatte ...