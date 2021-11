Sie mögen Mode, Kunst, Reisen und Schokolade? Dies alles bietet die Herbstausgabe des Lifestyle-Magazins „Tendances“, die an diesem Freitag im „Luxemburger Wort“ erscheint.

Lifestyle-Magazin „Tendances“

Momente des Glücks

In der Herbst/Winter-Ausgabe des Magazins „Tendances“ stell Ihnen die Redaktion Ihnen angesagte Trends in Sachen Lifestyle vor – darunter wahre Glücksbringer wie etwa Schokolade. „Tendances“ nimmt Sie mit auf eine Zeitreise, die in Lateinamerika beginnt, denn von dort aus eroberte die aromatische Kakaobohne im 16. Jahrhundert die Alte Welt im Sturm. Heute zelebrieren junge Kreative wie die Luxemburger Chocolatière Lola Valerius Schokolade neu – etwa als bunte Pralinen mit überraschenden Füllungen.

Der Künstler und Musiker Misch Feinen mag ebenfalls Schokolade. Glücklich machen ihn allerdings auch die Skulpturen, die er in seiner Werkstatt aus altem Eisen erschafft und die sogar gut klingen. Die Begegnung zweier Edelsteine bescherte hingegen Jacqueline Karachi, Kreativdirektorin bei Cartier, ein Glückshoch. Die Designerin verrät, wie aus einer „Liebe auf den ersten Blick“ ein außergewöhnliches Schmuckstück der Haute-Joaillerie-Kollektion „Sixième Sens“ entsprang.

„Es hat uns neue Ideen geliefert“ Von der Galerie ins Schaufenster – Künstlerin Martine Feipel spricht im Interview über die ungewöhnliche Kooperation mit der Maison Hermès.

Auch wenn oftmals das Glück so nahe liegt, kann man dieses auch in der Ferne finden, zum Beispiel bei einer Kreuzfahrt auf der luxuriösen Seven Seas Splendor – einer schwimmenden Stadt der Superlative. Cosy Wintermode, Beauty-Produkte, die Haut und Seele umschmeicheln, und spannende Uhrengeschichten finden sich ebenfalls in der neuen „Tendances“-Ausgabe, die am Freitag, dem 19. November im „Luxemburger Wort“ erscheint.

