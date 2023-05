Möbel, die zum Relaxen einladen

Viel Bewegung tut dem Körper gut, gutes Sitzen auch. Wie einfallsreich die Designer dieses Thema angehen, zeigen diese Beispiele.

Manon KRAMP Viel Bewegung tut dem Körper gut, gutes Sitzen auch. Wie einfallsreich die Designer dieses Thema angehen, zeigen diese Beispiele.

Bitte hinsetzen! Das ist zwar ein Befehl - aber keiner mit bösen Absichten. Denn: Bei diesen Möbelstücken steht der Komfort im Vordergrund.

Flower Power

Sitz-/Schimmelement von Ogo Furniture Foto: Hersteller

Hinter „Flower“ verbirgt sich tatsächlich eine fünfblättrige Blume. Das fantasievolle Sitz- und Liegeelement, das Nacho Timón für Ogo Furniture entworfen hat, besteht aus dem Stoff Ágora 3D und ist für den Outdoor-Einsatz gedacht. Die Blume schwimmt sogar im Wasser und das herausnehmbare Mittelstück kann als Kissen verwendet werden. Das Modell ist in zwei Größen und in zahlreichen Farbkombinationen erhältlich.

Kühne Kurven

Sitzgruppe von Louis Vuitton Foto: Hersteller

Für die Kollektion „Objets Nomades“ von Louis Vuitton schuf das Büro Raw Edges das Modell „Binda“. Mit ihrem skulpturalen Design, das von einem Tennisball inspiriert wurde und dessen Konturen durch eine kontrastierende Borte betont werden, verkörpern Sessel und Sofa die perfekte Synthese aus Komfort und Kühnheit. Die Möbel aus Samt und glattem Leder glänzen in fünf Farben.

Spielwiese

Sessel von Roche Bobois Foto: Hersteller

Mit großzügigen Volumen und von den 70er-Jahren inspirierten Kurven und Farben präsentiert Roche Bobois eine erweiterte Vision des Stils dieser Ära. Der Sessel „Arobase“ des Duos Antoine Fritsch und Vivien Durisotti besitzt eine drehbare Basis und überzeugt durch viel Sitzkomfort. Die Stoffbezüge mit Bouclé-Oberfläche setzen Highlights in frischem Grün und Orange.

Let it swing!

Sessel von Hermès Foto: Maxime Tetard

Der von Cecilie Manz für Hermès entworfene Sessel „Ancelle“ besticht durch die puristische Optik skandinavischen Designs, angelehnt an den Look der Deckchairs auf den Luxuslinern vergangener Zeiten. Die dänische Kreateurin reduziert das Modell auf das Wesentliche: In einem kubischen Gestell aus massiver Eiche schwingt eine eingehängte Sitzfläche aus geschmeidigem, naturbelassenem Rindsleder und Leinenstoff.



