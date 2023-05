Modisches Schaulaufen an der Croisette

Auf dem Roten Teppich des Filmfestivals von Cannes sind die Filme für einen Moment Nebensache. Im Fokus stehen hier textile Highlights und funkelnde Juwelen.

Auf dem Roten Teppich des Filmfestivals von Cannes sind die Filme für einen Moment Nebensache. Im Fokus stehen hier textile Highlights und funkelnde Juwelen.

(LW) - Man könnte es als altmodisch bezeichnen - oder auch als klassisch: In Cannes setzt man, anders noch als bei der Oscar-Verleihung vor zwei Monaten, weiterhin auf Rot, auf ein durchdringendes Rot, das jeder umstehenden Person sofort signalisiert: Achtung, hier geht es heiß her!

Neues Kleid (von Celine) und neuer Partner (Regisseur Romain Gavras): Popstar Dua Lipa feierte gleich zwei Premieren auf dem Roten Teppich. Foto: AFP

Neues Kleid (von Celine) und neuer Partner (Regisseur Romain Gavras): Popstar Dua Lipa feierte gleich zwei Premieren auf dem Roten Teppich. Foto: AFP Die deutsche Schauspielerin Emilia Schüle trug ein Kleid aus dem Hause Gucci. Foto: Getty Images Funkelt schöner als das Licht: Die indonesische Schauspielerin Raline Shah trug auffälligen Schmuck aus dem Hause Chopard. Foto: Getty Images Ein britisches Model in einem italienischen Kleid: Naomi Campbell glänzte in einem Dress von Valentino. Foto: AFP Wer denkt bei diesem Geschmeide nicht augenblicklich an die isländische Musikikone Björk? Virginie Ledoyen mit einer Schmuck-Kreation von Boucheron. Foto: WireImage Aus der Vogelperspektive: Cate Blanchett in klassichen Farben - in einem Kleid von Louis Vuitton. Foto: AFP

Auf diesem Teppich werden Stars geboren, auf diesem textilen Untergrund wird der Schauspielnachwuchs in den Himmel gelobt. Andere werden hingegen in den kommenden Tagen die Schlagzeilen füllen - oder schlimmstenfalls die Worst-dressed-Listen anführen.

Die Pailletten-Taschen machen jede Clutch überflüssig: Cate Blanchett in einem Outfit von Louis Vuitton. Foto: AFP

Die Pailletten-Taschen machen jede Clutch überflüssig: Cate Blanchett in einem Outfit von Louis Vuitton. Foto: AFP Die britische Schauspielerin Phoebe Waller-Bridge entschied sich für den Meerjungfrauen-Look: Sie trug ein schwarzes Kleid von Schiaparelli. Foto: AFP Schauspielerin Sofia Carson setzte auf den Tarnlook - das gelang beinahe perfekt in der Robe von Elie Saab. Foto: AFP Schulterfrei und doch äußerst angezogen: Catherine Deneuve blieb ihrem Heimatland treu und erschien in Louis Vuitton. Foto: AFP Schwanger auf dem roten Teppich: Karlie Kloss präsentierte ihr kleines Babybäuchlein in einem Kleid von Dior. Foto: Getty Images Dieses Schmuckstück will jeder haben: Michael Douglas mit einer Ehrenpalme - gestaltet von Chopard. Foto: Getty Images

In diesem Jahr scheint zumindest auf dem Teppich die Farbe Schwarz ein Muss zu sein - greift man in Frankreich etwa automatisch zum „Kleinen Schwarzen“? Die „petite robe noir“, wie es an der Croisette passenderweise heißen müsste, fällt jedoch im Jahr 2023 weitaus größer aus ... und vor allem raffinierter.

Model Alessandra Ambrosio grub tief in der Mottenkiste - hervor trat bei der Suche ein Vintage-Modell von Elie Saab. Foto: AFP

Model Alessandra Ambrosio grub tief in der Mottenkiste - hervor trat bei der Suche ein Vintage-Modell von Elie Saab. Foto: AFP Von hell bis dunkel und wieder zurück - das ist das Motto der glänzenden Dior-Robe von Natalie Portman. Foto: WireImage Das Skandallabel feiert die Rückkehr auf den Roten Teppich: Isabelle Huppert in einer Kreation von Balenciaga. Foto: AFP Da wird selbst Sesamstraßenbewohner Bibo neidisch: Viola Davis trat in einem Kleid von Valentino vor die Fotografenschar. Foto: AFP Die französische Sängerin Yseult lässt Blumen sprechen - oder zumindest den Rosenlook von Alexander McQueen. Foto: AFP

Cut-outs sind daher auch ein großes Thema. Andere Frauen - bei Männern ist der Anzug beziehungsweise Smoking zumindest am Abend ein Muss - lassen dagegen weiterhin Farben sprechen. Einige wagen sogar das Unmögliche: Rot (Kleid) auf Rot (Teppich). Das gelingt häufig sogar ausgezeichnet. Zumindest in den Augen der Fans. Für die Fotografen ist dieser Farbclash dagegen meist kein Geschenk.

Jury-Mitglied Brie Larson glänzte im wahrsten Sinne des Wortes - in einem Look von Chanel. Foto. AFP

Jury-Mitglied Brie Larson glänzte im wahrsten Sinne des Wortes - in einem Look von Chanel. Foto. AFP Wir sagen ja zu diesem Kleid, in dem man glatt heiraten könnte: Gemma Chan erschien in einer Robe von Louis Vuitton. Foto: AFP Diese Bluse ließ tief blicken: Anja Rubik griff wie einige andere der Anwesenden zu Saint Laurent. Foto: AFP Hatte einiges zu schleppen: Elle Fanning kämpfte doch ein wenig mit dem ausladenden Kleid von Alexander McQueen. Foto: AFP Tagsüber ging es weitaus lässiger zu: Manu Rios, Jason Fernandez, José Condessa und George Steane in Saint Laurent. Foto: AFP





