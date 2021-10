Am Samstag startete die dritte Ausgabe der Luxembourg Fashion Week - dieses Mal in Düdelingen, wo am Abend die große Modenschau stattfand.

Luxembourg Fashion Week

Modemacher zu Gast in Düdelingen

(Sch) - Designer aus verschiedenen Ländern vereinen und eine gemütliche Atmosphäre herstellen - das wollten die Veranstalter nach eigenen Angaben bei der dritten Luxembourg Fashion Week erreichen. Der Startschuss für die Modewoche fiel am Samstag in der Hall Fondouq in Düdelingen.

Mit dabei bei der großen Eröffnungsshow waren unter anderem die Labels beziehungsweise Designer Human Highness - die Marke von Tessy Antony De Nassau und Milli Maier -, Awa Kermel, La Gräfin, July of St Barth, Elina Orman, Iconic Jungle, Dali Oleschko Couture und Egle Ozyte.

Das Ziel der Fashionweek, so die Veranstalter, sei es, die Aktivitäten rund um die Themen Mode und Kunst zu fördern, aber auch die Rolle Luxemburgs in der Branche und ihrer Entwicklung zu unterstreichen.

Wer das Event verpasst hat, muss übrigens nicht traurig sein: Ein Showroom der teilnehmenden Designer ist noch bis zum 10. Oktober in der 38, Avenue Grande-Duchesse Charlotte in Düdelingen eingerichtet.

