Die Sonne vertreibt im Frühling nicht nur die trübe Stimmung, sondern auch die trüben Farben: Die Redaktion präsentiert ihre Highlights in einer der Trendfarben der Saison.

Mode: Wenn der Flieder wieder blüht

Dass Farben eine Bedeutung haben, weiß mittlerweile jedes Kind. Etwa Blau: Die Farbe der Könige, die beruhigend wirken soll und andererseits für Kälte und auch Wasser steht. Oder Rot: Die Farbe der Liebe, die Wut symbolisieren kann („ich sehe rot“) oder Gefahr suggeriert.

7 Violett statt Rosarot: Sonnenbrille von Salvatore Ferragamo, Preis auf Anfrage. Foto: Hersteller

Violett statt Rosarot: Sonnenbrille von Salvatore Ferragamo, Preis auf Anfrage. Foto: Hersteller Retro-Chic: Vintage-Ohrringe von Live to Express, um 12 Euro. Foto: Hersteller Für jede Position geeignet: kurzes Yoga-Top von Arket, um 25 Euro. Foto: Hersteller Für den perfekten Augenaufschlag: Lidschatten „Powder Kiss" von MAC, um 19 Euro. Foto: Hersteller Design aus Finnland: geschwungene Vase von Iittala, um 250 Euro. Foto: Hersteller Das Herz am richtigen Fleck: Hoodie von Ami Paris über Mytheresa.com, um 295 Euro. Foto: Mytheresa.com Für die kühlen Tage: Schal aus der neuen Soulwear-Kollektion von Rituals, um 70 Euro. Foto: Hersteller

Eine ähnliche Symbolkraft steckt auch hinter Violett, einer Farbe, die derzeit sowohl in der Mode als auch bei Make-up und Inneneinrichtung immer wieder aufblitzt. Die dunklen Farbtöne, wie etwa Pflaume, wirken geheimnisvoll, die hellen Töne, etwa Flieder, wirken belebend und phantasievoll. In der Mitte des 19. Jahrhunderts galt Violett als Modefarbe der Oberschicht, später als Farbe der Frauenbewegung - bis in die heutige Zeit hinein.

6 Gut behütet: Bucket Hat von Akne Studios über Mytheresa.com, um 130 Euro. Foto: Mytheresa.com

Gut behütet: Bucket Hat von Akne Studios über Mytheresa.com, um 130 Euro. Foto: Mytheresa.com Für Frauen, die es puristisch mögen: Bluse von Uniqlo, um 30 Euro. Foto: Hersteller Treuer Begleiter: Mini-Schultertasche von Balenciaga über Mytheresa.com, um 790 Euro. Foto: Mytheresa.com Purple party: Outfit von Terra di Siena, Pullover um 47 Euro, Rock um 35 Euro. Foto: Hersteller Ganz schön bequem: Kissen von FEST, um 59 Euro. Foto: Hersteller Mit Symbolkraft: Kristallanhänger von Pandora, um 45 Euro. Foto: Hersteller

Aktuell sind vor allem zarte Farbtöne im Trend, die bereits modetechnisch auf den anstehenden Frühling und die Farbpracht der Natur hindeuten. Kombinieren lassen sich Violett, Flieder und Co. übrigens mit vielen anderen Farben, etwa mit Blau (Denim) oder auch Weiß sowie mit vielen anderen Pastelltönen von zartem Rosé bis sanfter Zitrone.

