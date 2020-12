Mode-Unternehmerin Nicole Hansen: Von Monnerich nach Berlin

Ein neues Projekt in der deutschen Hauptstadt: Hootli-Gründerin Nicole Hansen spricht im Interview über ihren Concept Store mit Luxemburger Produkten in Berlin.

Bereits in den vergangenen Jahren feierte Nicole Hansen, die Gründerin des Accessoire-Labels Hootli, mit einem Pop-up-Store in Berlin Erfolge. Nun hat die Luxemburgerin ihren Lebensmittelpunkt von Monnerich in die deutsche Hauptstadt verlegt. Dort eröffnete sie im Trendviertel Kreuzberg Anfang Oktober einen Concept Store mit dem Namen IUNIK Luxembourg – Berlin, der neben ihren Eigenkreationen auch andere Marken aus dem Großherzogtum führt.

Nicole Hansen, ein eigener Laden in Berlin – wie entstand die Idee zum Concept Store? ...