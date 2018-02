von Michael Juchmes

Die Hose zu lang, die Ärmel zu kurz, an den Schultern zu weit, die richtige Größe ist nicht erhältlich und die Farbe passt auch nicht: Für viele Kunden endet ein Shopping-Ausflug nicht mit vollen Einkaufstüten. Das perfekte Kleidungsstück zu finden, erscheint häufig unmöglich. Wenig verwunderlich also, dass Online-Anbieter, die ganz auf den Kundenwunsch abgestimmte Mode anbieten, wie Pilze aus dem Boden schießen. Der potenzielle Kundenkreis ist riesig: Alleine in Luxemburg kaufen 69 Prozent der Konsumenten online ein – häufig bei ausländischen Anbietern. In der EU sind es im Schnitt nur 48 Prozent.

Mittlerweile kann man sich im Netz von Kopf bis Fuß ausstatten lassen. Das Aachener Unternehmen Fine Cotton Company (finecotton.eu) bietet etwa Hemden nach Maß an – zu einem Preis ab 79 Euro. Bei Sumissura (sumissura.com) kann die online-affine Dame Kleider, Jacken und Mäntel nach ihren Wünschen und Maßen gestalten lassen, bei Selfnation (selfnation.ch) dagegen Jeans und Chinos. Sogar Sporthersteller verhelfen ihren Kunden zur Designerkarriere: Nike (nike.com) bietet dem E-Shopper die Möglichkeit, eines von 58 Schuhmodellen nach seinen Wünschen zu kreieren. Von den Schnürsenkeln bis zur Sohle.



Michele Corna, selbst ein begeisterter Anzugträger, ist Leiter des Brüsseler Ateliers des italienischen Anbieters Lanieri.

Foto: Lanieri

Männern auf den Leib geschneidert

Der Trend zum Maßstück hat seinen Ursprung in der Herrenmode. Der Maßanzug gilt nach wie vor als das Must-have für den Mann von Welt. Das weiß man auch beim Online-Anbieter Lanieri (lanieri.com), der auf italienische Woll- und Baumwollproduzenten wie Ermenegildo Zegna, Reda und Vitale Barberis Canonico zurückgreift und im Norden Italiens produzieren lässt.

„Hochwertiges Material, ein passender Schnitt und wirklich traditionelles Handwerk – nur das bringt einen Anzug zum Leben“, erklärt Michele Corna. Der Leiter des Brüsseler Ateliers des italienischen Anbieters ist selbst ein begeisterter Anzugträger. „Ein Maßanzug ist wie alle anderen Maßstücke ein Produkt, das für und am Kunden gestaltet wurde“, sagt der 27-Jährige. „Er hat also drei Vorteile: Er passt perfekt, kann ganz auf die individuellen Wünsche abgestimmt werden und ist dadurch auch ein Einzelstück, das sich von allen anderen auf dem Markt unterscheidet.“

Bei sich selbst Maße zu nehmen oder auch einen ungeübten Freund um Hilfe zu bitten, sorgt jedoch nicht immer für ein perfektes Ergebnis. Das weiß man auch bei Lanieri. Um Fehler zu vermeiden, müsse man sich vor allem an die Videoanleitung halten, erklärt Corna. „Zudem werden immer Beispielwerte angegeben – entsprechend dem von uns erstellten Algorithmus. Außerdem sollte man natürlich alle Werte mehrmals kontrollieren.“ Kontakt zum Kundenservice sei ebenfalls eine Möglichkeit, um Fehler zu vermeiden.



Maßnehmen ist bei Onlinediensten Kundensache – das klappt meist nur zu zweit.

Foto: Lanieri

Falls dann der fertige Anzug doch nicht so sitzt wie gewünscht, kann man – zumindest bei Lanieri – ein hauseigenes Atelier oder einen Schneider in seiner Stadt aufsuchen. Die Kostenübernahme erfolgt bis zu einer gewissen Höchstgrenze. Alternativ erhält der Kunde einen Gutschein für den nächsten Einkauf. Und falls das Ergebnis gar nicht zusagt, sei auch eine Rückgabe möglich – bei voller Kostenerstattung.

Online heißt Kosten sparen

Die Bestellung von Mode nach Maß über das Internet biete abgesehen von der etwas kniffligen Messerei viele Vorteile, wie Michele Corna betont – und das nicht nur in Sachen Gestaltungsmöglichkeiten. „E-Commerce ist vor allem ein Vorteil für alle, die weit von den Geschäftszentren entfernt leben“, so der Italiener. Zudem ermögliche die schnelle Abwicklung über das Internet auch eine Kostenersparnis, die an den Kunden weitergegeben werden könne – ohne Qualitätsabstriche hinnehmen zu müssen. Verkaufsstellen und damit Miet- und Personalkosten fallen zum Teil weg.



„Einige Kunden wollen aber nicht auf das Einkaufserlebnis verzichten – und besuchen dann doch eines unserer Ateliers.“ Um die Materialien mit eigenen Händen fühlen zu können, muss man jedoch keinen Laden aufsuchen: Ein Stoff-Kit sorgt auf Wunsch für den haptischen Moment.

Corna sieht Maßkleidung aus dem Netz als eine Möglichkeit für den traditionellen Handel, vom Trend in Richtung Onlinevertrieb profitieren zu können. „Die Leute wollen gute Qualität, Tradition und Individualität zu einem anständigen Preis. Nur das Internet ermöglicht es, diese Nachfrage zu befriedigen.“ Die Schneidekunst dürfe sich vor Veränderungen nicht verschließen. „Es ist ein von Traditionen geprägtes Handwerk, das in Sachen Vertriebswege aber nicht an Altbekanntem festhalten darf.“



Ein Selbstversuch von Redakteur Michael Juchmes

„Nein, du musst das Maßband an dem Knochen ansetzen, der an der Schulter am weitesten hervorsteht!“ Das Maßnehmen, bei dem mir meine Mutter behilflich ist, scheint wohl doch nicht so einfach zu sein wie gedacht – trotz eines mehrteiligen Erklärvideos auf lanieri.com. Während die Auswahl von Stoff – hier habe auch ich als Wollallergiker Glück und kann auf ein Leinen-Mohair-Gemisch zurückgreifen –, Schnitt, Knöpfen und Innenfutter noch ein leichtes Spiel war, gerät selbst hier der erfahrene Onlineshopper an seine Grenzen: Die richtige Armlänge zu bestimmen oder den Brustumfang zu messen, ist nämlich gar nicht so einfach, selbst wenn man sich vorher die Anleitung mehrmals anschaut.



Wo soll man denn das Maßband ansetzen? Und wie soll es verlaufen? Über die Schulter oder einfach quer von links nach rechts? Eng anliegend oder mit ein, zwei Zentimetern Freiraum, um später nicht mit einem viel zu eng und kurz geratenen Sakko herumlaufen zu müssen? Auf der Bestellseite müssen schließlich alle erdenklichen Angaben eingefügt werden – vom Halsumfang bis zur Schrittlänge. Eine zusätzliche Hilfestellung bietet das System, denn wer zuvor Größe und Gewicht angibt, erhält gemittelte Daten, die dem Kunden als Hilfestellung dienen. Wer trotzdem Maße eingibt, die vom Mittel abweichen, wird vom Kundendienst kontaktiert und zum Nachmessen verdonnert. Auch ich bin solch ein Fall, denn mein Körper ist oben viel zu breit und unten eher schmal. Kurzum: alles andere als Standard. Einen Anzug von der Stange gibt es in meiner Größe nicht – und wird es auch nie geben.

Rund drei Wochen nach Eingabe der Daten hat das Warten ein Ende: Ein Paket trudelt ein. Das Ergebnis ist jedoch äußerst ernüchternd, was leider nicht daran liegt, dass ich auf wundersame Weise 15 Kilogramm abgenommen habe. Das Maßstück passt mir leider nur an der Brust. Die Ärmel sind viel zu lang, ebenso die Hosenbeine. Insgesamt waren ich und meine Maßhilfe wohl etwas zu großzügig mit den Angaben – Stoff hinzufügen muss man zumindest nicht.

Für die Änderungen nehme ich den Weg nach Brüssel, ins Lanieri-Atelier, in Kauf, denn die Profis sollen die letzten Macken beheben. Atelier-Leiter Michele Corna, der die Abmessungen persönlich vornimmt, versichert, dass nur einer von zehn Kunden nicht mit dem ersten Ergebnis zufrieden ist. Dass es gerade mich, den Tester, trifft, ist für beide Seiten nicht gerade erfreulich.

Rund zwei Wochen nach den Anpassungen landet erneut eine Box auf dem Schreibtisch: darin der Anzug, der nach den Änderungen tatsächlich beinahe perfekt sitzt. Zu einem Lieblingsstück in meinem Kleiderschrank wird er sich wohl trotzdem nie mausern – was aber nicht dem Ergebnis geschuldet ist: Ich bevorzuge Pulli, Shirt und Jeans ... daran wird sich so schnell nichts ändern.