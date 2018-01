(mid/MB) - Der Name Eclipse lässt viele Sportwagen-Fans aufhorchen. Doch der neue Mitsubishi Eclipse Cross bedeutet nicht die Wiedergeburt des 2012 eingestellten Coupés, sondern steht für ein völlig neues Modell der Japaner. Die nehmen den sportlichen Aspekt des Begriffs „SUV“ bei der Namensgebung offenbar sehr ernst. Er spiegele „die coupéartigen Konturen des Fahrzeugs wider“, gleichzeitig steht das „Cross“ für den bei Bedarf auch rustikalen Charakter des Schrägheck-SUV.

Der Neuling aus dem Hause Mitsubishi schiebt sich in die Lücke zwischen ASX und Outlander, entfernt sich allerdings vom eher konservativen Design dieser beiden Modelle. Die Frontpartie lässt schemenhaft ein verchromtes X erkennen, die Seitenlinie soll laut Mitsubishi die Muskeln eines startenden Rennläufers symbolisieren, während das kräftige Heck mit horizontal geteilter Scheibe und zwei nicht gerade unauffälligen Spoilern mit seiner optischen Wirkung sicher beim potenziellen Käufer polarisieren wird.



Der Innenraum wirkt dank wertiger Materialien und nachgiebiger Oberflächenstruktur gediegen. Schalter und Hebel sind überwiegend so platziert, dass eine intuitive Bedienung möglich ist. Die beiden großen Rundinstrumente für Tacho und Drehzahlmesser mit schwarzen Skalen, weißen Ziffern und roten beleuchteten Zeigern sind an Klarheit kaum zu überbieten.

Auf einer Länge von 4,41 Metern bietet der Eclipse Cross ausreichend Platz für die Insassen. Selbst die Hinterbänkler müssen nicht darben. Wer nur zu zweit, aber mit reichlich Gepäck unterwegs ist, kann die Rücksitzbank um bis zu 20 Zentimeter nach vorn schieben und gewinnt so 107 Liter mehr Frachtraum, der im Normalfall 378 Liter offeriert und durch Umlegen der Rücksitzbank (40:60 geteilt) bis auf 1 159 Liter vergrößert werden kann.

Das Fahrwerk liefert einen vernünftigen Kompromiss zwischen sportlichem Auftreten und Komfort. Der Allradantrieb passt sich den Fahrbahnbedingungen automatisch an und verteilt je nach Bedarf die Kraft auf Vorder- und Hinterachse. Als Motorisierung steht aktuell lediglich ein neu entwickelter 1,5-Liter-Turbobenziner mit Direkteinspritzung zur Verfügung. Dieser leistet 120 kW (163 PS) und bietet ein maximales Drehmoment von 250 Nm. In der zweiten Jahreshälfte will Mitsubishi einen 2,2-Liter-Turbodiesel mit Acht-Gang-Automatik nachreichen. mid/MB