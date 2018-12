Die Mercedes-Benz M-Klasse gehört seit mehr als zwei Jahrzehnten zu den erfolgreichsten SUV-Vertretern überhaupt. Damit das auch in Zukunft so bleibt, wurde bei der vierten Generation nichts dem Zufall überlassen.

Mit Komfort an die Spitze

Marc BOURKEL Die Mercedes-Benz M-Klasse gehört seit mehr als zwei Jahrzehnten zu den erfolgreichsten SUV-Vertretern überhaupt. Damit das auch in Zukunft so bleibt, wurde bei der vierten Generation nichts dem Zufall überlassen.

Der neue Mercedes-Benz GLE – die vor drei Jahren vorgenommene Umbenennung soll die Zugehörigkeit zur E-Klasse-Modellfamilie verdeutlichen – soll nicht nur an den Erfolg seiner Vorgänger anknüpfen, sondern zur Nummer eins im Premium-Segment avancieren. Daimler setzt dafür bei der Neuauflage vor allem auf noch mehr Fahrkomfort und Agilität, aber auch auf bessere Offroad-Fähigkeiten, mehr Platz und deutlich mehr Präsenz.

Während der Vorgänger fast schon ein wenig bieder daherkam, überzeugt der neue GLE auf Anhieb mit seinem athletischen, aber durchaus eleganten Auftritt. Das im US-Werk Tuscaloosa (Alabama) gefertigte SUV-Modell wirkt aus jedem Blickwinkel wie aus einem Guss und kaschiert seine doch recht stattlichen Abmessungen sehr geschickt.



Niedrigster cw-Wert im Segment

In der Länge hat der Deutsch-Amerikaner immerhin um 105 Millimeter auf 4 924 Millimeter und in der Breite um zwölf Millimeter auf 1 947 Millimeter zugelegt. Die Fahrzeughöhe wurde dafür um 24 Millimeter auf 1 772 Millimeter reduziert. Verringern konnten die Mercedes-Ingenieure auch den Luftwiderstand, und zwar auf den niedrigsten cw-Wert (0,29) im Segment (Vorgänger: 0,32).

Besonders stolz ist man in Stuttgart jedoch auf das optionale Fahrwerk E-Active Body Control, das mit der neu entwickelten Luftfederung Airmatic kombiniert ist und den Fahrkomfort und die Agilität auf ein völlig neues Niveau heben soll. Das immerhin knapp 8 000 Euro teure System kann die Feder- und Dämpferkräfte an jedem Rad individuell regeln und wirkt so laut Hersteller nicht nur Wank-, sondern auch Nick- und Hubbewegungen entgegen.

Zudem verfügt das laut Mercedes-Benz „intelligenteste Fahrwerk der Welt“ unter anderem über einen sogenannten Freifahrmodus, falls sich der GLE mal abseits befestigter Wege festfährt. Schließlich soll das über alle vier Räder angetriebene Modell geländetauglich wie noch nie sein. Leider konnten wir uns von den Offroad-Fähigkeiten des neuen GLE kein Bild machen, da es dazu bei der ersten Ausfahrt keine Gelegenheit gab. Auf der Straße konnte die neue GLE-Generation dafür vollends überzeugen – vor allem auch, weil unser Testfahrzeug mit dem teuren E-ABC-Fahrwerk ausgestattet war.



Das Cockpit lässt kaum Wünsche offen. Einzig das optionale Head-up-Display ist zu groß dimensioniert. Foto: Daimler

Auf Wunsch mit dritter Sitzreihe

Komfort wird aber nicht nur beim Fahren großgeschrieben, sondern auch an Bord, und zwar insbesondere in der zweiten Sitzreihe. Diese bietet dank des um 80 Millimeter größeren Radstands deutlich mehr Beinfreiheit als bisher. Auf Wunsch kann erstmals eine dritte Sitzreihe geordert werden. Diese eignet sich aber nicht unbedingt für Erwachsene. Zum Wohlbefinden im GLE soll nicht zuletzt die sogenannte Energizing-Komfortsteuerung beitragen. Diese vernetzt verschiedene Komfortsysteme und nutzt Licht- und Musikstimmungen sowie diverse Massageprogramme für unterschiedliche Wohlfühlprogramme.

Zu den von Mercedes-Benz besonders propagierten Highlights für den neuen GLE zählt auch ein als Option verfügbares „Head-up-Display der nächsten Generation“. Dieses ist zwar schön hell und bunt, mit 45 mal 15 Zentimeter Projektionsfläche aber schlichtweg zu groß dimensioniert.

Unter der Motorhaube kommt zum Marktstart wahlweise ein 270 kW (367 PS) starker 3,0-Liter-Reihensechszylinder-Benziner mit 48-Volt-Technologie (GLE 450 4Matic) oder einer von drei Selbstzündern zum Einsatz. Das Angebot startet hier mit dem 2,0-Liter-Reihenvierzylinder GLE 300 d 4Matic mit 180 kW (245 PS). Darüber rangieren die 3,0-Liter-Reihensechszylinder GLE 350 d 4Matic und GLE 400 d 4Matic mit 200 kW (272 PS) beziehungsweise 243 kW (330 PS) Maximalleistung. Dank einer erweiterten Abgasnachbehandlung erfüllen beide Sechszylinder bereits die erst ab 2020 verbindliche Euro-6d-Norm, Weitere Motoren sollen folgen, darunter auch ein Plug-in-Hybrid mit besonders großer Reichweite.



Technische Daten

Motoren: ein 2,0-Liter-Reihenvierzylinder-Diesel, zwei 3,0-Liter-Reihensechszylinder-Diesel und ein 3,0-Liter-Reihensechszylinder-Benziner; Leistung: 180 kW (245 PS) bis 270 kW (367 PS); Maximales Drehmoment: 500 bis 700 Nm; Kraftübertragung: Neun-Gang-Automatik, permanenter oder variabler Allradantrieb; Länge x Breite x Höhe: 4 924 x 1 947 x 1 772 Millimeter; Leergewicht: 2 165 bis 2 265 Kilogramm; Zulässige Anhängelast (gebremst): 2 700 bis 3 500 Kilogramm; Kofferraumvolumen: 630 bis 2 055 Liter; 0-100 km/h: 5,7 bis 7,2 Sekunden; Höchstgeschwindigkeit: 225 bis 250 km/h; Verbrauch: 6,1 bis 9,4 Liter pro 100 Kilometer; CO2-Ausstoß: 161 bis 214 Gramm pro Kilometer; Preis: ab 65 052 Euro.