Mutterherz, was begehrst du? Schokolade und Blumen sind gut ... auf die Vorlieben von Mama zugeschnittene Präsente noch besser.

Lifestyle 14

Von Düfte bis Deko

Mit diesen Geschenken punktet man am Muttertag

Mutterherz, was begehrst du? Schokolade und Blumen sind gut ... auf die Vorlieben von Mama zugeschnittene Präsente noch besser.

(LW) - Nachdem es in den meisten Ländern bereits vor einem Monat soweit war, wird am 11. Juni, dem zweiten Sonntag im Brachmonat, auch wieder im Großherzogtum Muttertag gefeiert. Dann dürfen sich alle Frauen, die sich Tag für Tag hingebungsvoll um das Wohl ihre Liebsten kümmern, zur Abwechslung auch einmal offiziell verwöhnen lassen. Über originelle Geschenke, die den eigenen Geschmack treffen, freut sich das Mutterherz dabei besonders.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 Ein sommerlicher Duftcocktail aus Orangenblüte, Rose, Jasmin und Tuberose: „Good girl gone Bad" in der Eau-Fraîche-Version von Kilian, 50 ml um 215 Euro.

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Ein sommerlicher Duftcocktail aus Orangenblüte, Rose, Jasmin und Tuberose: „Good girl gone Bad" in der Eau-Fraîche-Version von Kilian, 50 ml um 215 Euro. Arielle im Miniformat für die Me-time am Muttertagswochenende: Schaumbad „Mermaid Tail“ von Lush, um 8 Euro Foto: Hersteller Möge die Kraft das ganze Jahr mit ihr sein: „Strenght"-Karte aus dem „The Ritual Tarot"-Kartenset von Tiera May, um 107 Euro über etsy.com. Foto: Hersteller Kulinarisches Traumpaar: Salz- und Pfefferstreuer „Asteroids" im 70er-Jahre-Look von HK Living, um 20 Euro. Foto: Hersteller Der perfekte Spielplatzbegleiter: der „Arbor Lid Pack" in sonnigem „Surfboard Yellow" von Patagonia, um 100 Euro über asadventure.lu. Foto: A.S.Adventure Hier können nicht nur Muttis entspannt abhängen: Korbsessel von AM.PM, um 929 Euro über laredoute.com. Foto: La Redoute Die schrillen Farben feiern auch am Handgelenk ein Comeback: Uhr „Shades of Neon“ von Swatch, um 75 Euro. Foto: Hersteller

Offiziell eingeführt wurde der Muttertag übrigens im Jahr 1914 in den USA - auf Zutun mehrerer Frauenbewegungen. Von den Staaten aus verbreitete er sich dann schnell in aller Welt.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 Wenn die Nacht mal wieder eindeutig zu kurz war: Sonnenbrille von Victoria Beckham, um 315 Euro. Foto: Hersteller

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Wenn die Nacht mal wieder eindeutig zu kurz war: Sonnenbrille von Victoria Beckham, um 315 Euro. Foto: Hersteller Ein kleines und luftig duftendes Kunstwerk: Eau de Parfum „Slogan“ von Courrèges, 50 ml um 103 Euro über april-beauty.lu. Foto: Hersteller #nomoreboringbags (nie mehr langweilige Taschen) lautet das Motto von Designerin Marie Martens: Tasche „Titi“, um 135 Euro. Foto: Hersteller Hoch die Hände, Sport natürlich auch am Wochenende: Fitness-Set von Technogym, um 685 Euro. Foto: Hersteller Ein tropisches Gewächs, das niemals verblüht: Ohrringe „Anneaux Flora Orange“ von Sézane, um 65 Euro. Foto: Hersteller Mode zum Träumen: Bildband „Dior - Raf Simons 2012-2015“ (erschienen bei Assouline), um 195 Euro. Foto: Assouline Lust auf ein unschuldiges Date mit Nico Santos? Der Herzensbrecher macht am 1. März 2024 Station in der Rockhal. Ticket ab etwa 60 Euro, über atelier.lu. Foto: Christoph Köstlin

Im Kalenderjahr wird zuallererst in Norwegen gefeiert, nämlich am zweiten Sonntag im Februar. Am 8. März, dem Internationalen Frauentag, ziehen im Anschluss viele Länder in Osteuropa nach. Die meisten Staaten haben allerdings, wie bereits erwähnt, den zweiten Sonntag im Mai auserkoren, unter anderem auch Belgien und Deutschland. Das Großherzogtum, das einen Monat später feiert, ist übrigens längst nicht das Schlusslicht: Im Dezember stehen noch Muttertage in Panama und Indonesien an.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.