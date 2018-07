Die abwechslungsreiche Landschaft entlang des 53 Kilometerlangen Laugavegur-Trails lockt Trekkingbegeisterte aus aller Welt nach Island. Trotz anspruchsvoller Passagen ist er der beliebteste Wanderweg.

Mit dem Rucksack über die Feuerinsel

Diana HOFFMANN Die abwechslungsreiche Landschaft entlang des 53 Kilometerlangen Laugavegur-Trails lockt Trekkingbegeisterte aus aller Welt nach Island. Trotz anspruchsvoller Passagen ist er der beliebteste Wanderweg.

Regen, Regen, Regen. Reykjavik liegt unter einer dichten Wolkendecke. Dabei zeigen alle Postkarten im Souvenirshop ausnahmslos Sonnenschein. „Diese Fotos wurden vor drei Jahren aufgenommen, an einem einzigen Tag“, sagt die Verkäuferin. „Nein im Ernst“, fährt sie fort, „so geht das hier schon gefühlt seit Wochen.“ Schöne Aussichten, für alle, die nach Island gekommen sind, um den bekanntesten Wanderweg der Insel zu bestreiten – den Laugavegur-Trail von Landmannalaugar nach Thorsmork.



10 Der Weg zum ersten Camping ist Anfang Juli von zahlreichen Lupinen gesäumt. Foto: Diana Hoffmann

um weitere Bilder zu sehen. Der Weg zum ersten Camping ist Anfang Juli von zahlreichen Lupinen gesäumt. Foto: Diana Hoffmann Der Campingplatz in Landmannalaugar. Foto: Diana Hoffmann Am ersten Tag sind kilometerweit Altschneefelder zu überqueren. Foto: Diana Hoffmann Am Wegrand sind qualmende Solfatare zu sehen. Foto: Diana Hoffmann Die Landschaft ist ganz schön rau. Am Horizont sind die schneebedeckten Berge zu sehen. Foto: Diana Hoffmann Ab und an lässt sich auch der blaue Himmel blicken. Hier am Morgen des zweiten Tages der Wanderung. Foto: Diana Hoffmann Reißende Flüsse haben vielerorts tiefe Furchen in di Landschaft gegraben. Foto: Diana Hoffmann Die dritte Etappe zeigt sich sehr abwechslungsreich. Foto: Diana Hoffmann Manche Flüsse müssen zu Fuß durchquert werden. Sie sind im Sommer jedoch gewöhnlich maximal knietief. Foto: A. Hornick Weite Landschaften müssen durchwandert werden. Manchmal ist der Weg, der in den nächsten Stunden zurückgelegt werden muss, bereits klar zu erkennen. Foto: Diana Hoffmann

Ganz so schlimm meint es das Wetter dann aber doch nicht mit den Reisenden. Auf der rund vierstündigen Busfahrt nach Landmannalaugar zieht eine abwechslungsreiche Landschaft unter blauem Himmel am Fenster vorbei. Mal zeigt sie sich mit sattgrünen Wiesen bedeckt, mal mit lila Blumenkleid, bestehend aus Lupinen. Die von Schnee und Eis behangenen Berge sind in weiter Ferne zu sehen.

Auf dem Campingplatz in Landmannalaugar geht es Anfang Juli noch recht ruhig zu. Zwar sprießen bereits rund 40 farbige Zelte wie Pilze aus dem Boden, doch mit dem Beginn der Hauptsaison wird sich die Zahl wahrscheinlich verdoppeln. Der Hüttenwirt schätzt, dass während der Sommersaison mehr als 7 000 Wanderer auf dem Laugavegur unterwegs sein werden.

Zurzeit – also Anfang Juli – heißt es, mit Temperaturen zwischen fünf und zehn Grad vorliebzunehmen. Die Sonne wärmt an diesem Abend nicht sonderlich, auch wenn sie gegen 19 Uhr noch hoch am Himmel steht. Getrübt wird sie durch die dichte Wolkendecke, die nahe dem Boden hängt und die Bergkuppen hinter weißem Nebel verschwinden lässt. Über das spärliche Abendlicht trösten die heißen Quellen unweit des Campingplatzes hinweg, dessen Wasser die Badenden mal verbrüht und mal ordentlich abkühlt. Warten, bis es Nacht wird, um schlafen zu gehen, bringt heute nichts, denn dunkel wird es im Sommer nicht.

Der Nebel erschwert auf dem Weg zu bleiben. Foto: Diana Hoffmann

Erster Tag – viel Schnee

Grüße an die Frühaufsteher, denn die sind um 8 Uhr bereits längst auf der Strecke. Viele der Camper haben ihren Rucksack schon aufgeschnallt und sind zu Wanderern geworden. Auf dem Tagesplan steht die längste Etappe des Trails. 23 Kilometer sind es bis zum Camping nach Álftatn. Aufgrund der Witterungsbedingungen ist der Camping in Hrafntinnusker, der als Zwischenetappe genutzt werden könnte, noch geschlossen. Übernachtungsmöglichkeiten gibt es momentan nur in der Hütte mit 52 Betten. Den Campern steht also eine doppelte Etappe bevor.

Die imposante Landschaft lässt gleich zu Beginn die Distanzen vergessen, und der Rucksack liegt nicht mehr ganz so schwer auf den Schultern. Einige Kilometer nur vom Camping entfernt, scheint die Erde zu kochen. Dampfschwaden steigen aus Spalten in die Höhe, Schwefelgeruch liegt in der Luft. Einen Berg hoch, und weiter geht es über schwarzes Lavagestein, bis das Schwarz irgendwann komplett von Schnee bedeckt ist. Der Himmel zieht sich zu, die Sicht ist eingeschränkt. Eigentlich ist der Weg sehr gut mit Pflöcken ausgezeichnet, doch unter solchen Wetterverhältnissen ist es dennoch schwer, auf dem Pfad zu bleiben. Ein GPS-Gerät, sei es nur in Form einer Offline-Karte auf dem Handy, kann hier im Notfall Leben retten.

Nach etwa fünf Stunden ist dann die Hütte in Hrafntinnusker erreicht. Zeit für eine kleine Stärkung, bevor es weiter über die Altschneefelder geht. Das Wetter zeigt sich indes mit regelmäßigen Schauern von seiner fiesesten Seite. Die weite Landschaft mit ihren sattgrünen Bergen bleibt zwar zauberhaft, jedoch drängen die Nässe und die vielen Kilometer in den Beinen nun doch zum Ankommen. Die Hütte des verheißungsvollen Campingplatzes zeichnet sich gegen 19 Uhr, nach neun Stunden Wanderung, am Horizont ab. Der Weg bis dorthin zieht sich. Was eine Freude dann die Feststellung, dass es hier eine Bar und ein Restaurant gibt. Zwar sind die Preise astronomisch, wie eigentlich fast überall auf der Insel, aber was zahlt man nicht dafür, um nicht wie ein begossener Pudel mit nasser Kleidung im Zelt zu frieren?



Die zweite Etappe ist relativ flach. Dafür aber auch nicht so abwechslungsreich. Foto: Diana Hoffmann

Zweiter Tag – Weg durch den Kessel

Neuer Tag, neues Glück. Zwar ist die Etappe mit gut 16 Kilometern von Álftavatn nach Emstur nicht unbedingt die abwechslungsreichste, jedoch ist es die einfachste und das Wetter spielt mit. Waren gestern noch 610 Höhenmeter Aufstieg zu bewältigen, so sind es heute nur 250. Somit ist die Strecke recht flach. Doch auch ohne Regen, gibt es bei dieser Etappe nasse Füße. Zwei Bäche müssen durchwatet werden. Die von Gletschern gespeiste Gewässer sind eiskalt und im Sommer meist maximal knietief. Dennoch kann die Strömung sehr stark sein. Ein Wanderstock ist daher auf dem Trek nicht nur schmückendes Beiwerk, sondern hilft bei der Durchquerung. Brücken existieren nur dort, wo eine Durchwatung nicht möglich ist.

Anschließend führt der Weg zeitweise durch eine Art Riesenkessel, dessen Untergrund aus schwarzem Lavagestein besteht. Rundherum ragen in der Ferne Berge und Vulkane in den Himmel. Manche davon sind von ewigem Eis bedeckt. Nach etwa fünf Stunden ist das Nachtlager bereits erreicht.



Tiefe Schluchten durchziehen die Insel. Foto: Diana Hoffmann

Dritter Tag – raues Island

Am letzten Tag zeigen sich sowohl das Wetter als auch die Natur von ihrer rauen Seite. Regelmäßige Schauer verwehren jeglichen Komfort eines Schönwetterwanderers. Doch Mutter Natur entschädigt ein wenig: Tiefe Furchen durchziehen die Landschaft, gegraben von tosenden Flüssen. Wasserfälle donnern in die Tiefe. Eine wilde Insel im Entstehungsstadium. Mit ihren 15 bis 20 Millionen Jahren ist sie, verglichen mit der Erdgeschichte von 4,5 Milliarden Jahren, noch sehr jung. Entstanden ist sie infolge des Auseinanderdriftens der nordamerikanischen und eurasischen Platte. Durch die so entstandene Naht quillt über 1 000 Grad heiße Gesteinsschmelze hervor, kühlt ab und bildet nach und nach die Erdkruste. Die Verschiebung einer Magmaquelle führte schließlich zu Eruptionen, die die Landmasse entstehen ließ.

Bis heute ist Island nicht zur Ruhe gekommen und wird von regelmäßigen Vulkanausbrüchen und Erdbeben immerzu verändert. Doch zurück zu den bekannten Pfaden. Die 15 Kilometer sind fast geschafft. Eine letzte Flussüberquerung naht. Es geht noch einmal einen kleinen Berg hinauf. Ab der Spitze ändert sich dann das Klima schlagartig. Jacke ausziehen, es herrscht T-Shirt-Wetter. Aufgrund des hiesigen Mikroklimas wachsen etliche kleine Bäume und Sträucher. Eigentlich sind in Island Waldflächen eher die Ausnahme. Einer der Gründe hierfür sind die ersten Menschen, die sich vor etwa 1 000 Jahren niederließen. Viele der Wälder rodeten sie, da sie Bau- und Heizmaterial benötigten.

Auf den letzten Kilometern des Weges geht es etliche Stufen hoch und runter, bis schließlich ein breites Flussbett in weiter Ferne zu erspähen ist. Hier liegt der Camping und hier hält der Bus, der nach Reykjavik fährt. Regen hat wieder eingesetzt. Ein kleiner Bus mit großen Reifen hält. Hastig steigen die Wanderer ins Warme. Seine Räder fräsen sich nur langsam durch den reißenden Strom des Flusses. Fast fünf Stunden wird die Fahrt zurück in die Hauptstadt dauern. Es geht bergauf und bergab, bis schließlich die geteerte Ring-Road erreicht ist, die um die gesamte Insel führt. Geschmeidig geht es weiter nach Reykjavik.



Der Wasserfall Skógarfoss stürzt 60 Meter in die Tiefe. Foto: Diana Hoffmann

Plus eins – der Weg nach Skógar

Eigentlich endet der Laugavegur-Trail in Thorsmork. Jedoch ist eine Verlängerung von Basar nach Skógar über Fimmvörðuháls möglich. Diese Etappe ist nur etwas für Hartgesottene: Die 25 Kilometer lange Strecke mit 950 Höhenmetern Aufstieg muss an einem Tag bewältigt werden, denn einen Campingplatz gibt es in Fimmvörðuháls nicht. Nur wer sich den Luxus einer Hütte leisten möchte, kann sich nach zehn Kilometern Wanderung in einem der nur 25 Betten ausruhen.

Belohnt werden die Wanderer am Ende des Tages mit dem Skógarfoss, einem Wasserfall, der am Ziel 60 Meter in die Tiefe stürzt. Auch von hier aus fahren Busse in die Hauptstadt. Aber auch Hotels und ein Campingplatz sind vorhanden.



Reiseinformationen Der Laugavegur-Trail gilt als Weg der Extreme: extrem schön bei schönem Wetter, extrem gefährlich bei schlechtem. Sandstürme und Schnee können nämlich auch im Sommer die Sicht vernebeln. Camper sollten nicht unterschätzen, dass der Rucksack samt Zelt und Verpflegung gewöhnlich um die 15 Kilogramm wiegt. Auch Übernachtungen in Hütten sind möglich. Diese sind jedoch bereits früh ausgebucht und mit etwa 70 Euro pro Bett im Mehrbettzimmer nicht gerade günstig. Für einen Zeltplatz für zwei Personen ist mit rund 40 Euro pro Nacht zu rechnen. Da keine Direktflüge von Luxemburg nach Island angeboten werden, müssen Reisende einen Zwischenstopp in Kauf nehmen – meist in London, Amsterdam oder Frankfurt. Von Reykjavik geht es dann mit dem Bus weiter bis Landmannalaugar. Die Fahrt dauert rund vier Stunden. www.fi.is/en/ www.inspiredbyiceland.com