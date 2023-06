#savethesea steht in großen Lettern auf der Außenhülle der brandneuen MSC Euribia. Auf der Jungfernfahrt will die italienische Reederei dies unterstreichen.

Jungfernfahrt eines Kreuzfahrtriesen

Mit dem neuen LNG-Riesen Euribia will MSC die Weltmeere schützen

Die erste Begegnung mit einem Schiff am Kreuzfahrt-Terminal mitten in Amsterdam bleibt im Gedächtnis. Erst beim genauen Hinschauen bemerkt man, dass es sich bei dieser weißen Wand nicht um ein Hochhaus unter vielen, sondern eben um einen Kreuzfahrtriesen handelt, dessen schiere Größe kaum zu fassen ist.

Die vor Anker liegende MSC Euribia ist das dritte Schiff der Meraviglia-Plus-Klasse für die italienische Kreuzfahrtgesellschaft mit Sitz in Genf und erstreckt sich über eine Länge von 331 Metern und eine Breite von 43 Metern. Insgesamt 65 Meter ragt der Ozeanriese aus dem Wasser (73,6 Meter Gesamthöhe) und bietet in über 2.400 Kabinen Platz für über 6.300 Passagiere. Dazu kommen nochmal bis zu 1.700 Menschen, die das schwimmende Hotel am Laufen halten.

Trotz der beeindruckenden Zahlen ist die MSC Euribia nicht das größte Kreuzfahrtschiff der Welt, dafür aber das aktuell energieeffizienteste. Der nach der antiken Göttin Eurybia benannte Ozeanriese fährt als zweites Mitglied der MSC-Flotte mit Flüssigerdgas (LNG) und soll damit deutlich nachhaltiger unterwegs sein. Für den Rumpf des Schiffs hat man sich deshalb nach einem Design-Wettbewerb für ein auffälliges Muster des Dresdner Grafikers Alex Flämig entschieden, welches mit dem Schriftzug #savethesea kombiniert wurde.

Damit bedient die Reederei ein Thema, welches der Kreuzfahrtindustrie und ihrem allgemeinen Ruf seit Jahren schwer zu schaffen macht. Um zu beweisen, dass Kreuzfahrten sogar emissionsfrei (Net-Zero) möglich sind, hat MSC Cruises Journalisten aus der ganzen Welt zu einer Fahrt von Amsterdam nach Kopenhagen auf die Euribia eingeladen, um sich selbst von den Umweltqualitäten des Luxusliners zu überzeugen. Auch das „Luxemburger Wort“ war dabei zu Gast.

Der Weg zur Reduktion unserer Emissionen ist eine Kombination vieler kleiner Details. MSC-Chef Pierfrancesco Vago

Auch für MSC Cruises ist klar, dass LNG auf dem Weg zu einer emissionsfreien Schifffahrt lediglich eine Übergangslösung sein kann. Die Schifffahrt gilt - genau wie die Luftfahrt - als „hard to decarbonize“-Sektor, aber man habe einen Plan, wie MSC nicht müde wird zu betonen. Mit der Nutzung von LNG reduziert die MSC Euribia den Ausstoß von Treibhausgasen bereits um bis zu 25 Prozent und ist damit bereits 55 Prozent effizienter als ein vergleichbares Schiff vor zehn Jahren.

Darüber hinaus fallen die Emissionen von Schwefeloxiden (SOx) und Kleinstpartikeln fast vollkommen weg. Auch Stickoxide (NOx) werden um 85 Prozent reduziert. Eine spezielle Lackierung des Schiffrumpfes soll zudem das Wachstum von Organismen an der Rumpfwand reduzieren, was wiederum weniger Widerstand bei der Fahrt erzeugt.

Die MSC Euribia kam am 8. Juni nach ihrer emissionsfreien (Net-Zero) Jungfernfahrt in Kopenhagen an. Foto: MSC Cruises

Sollte kein LNG zur Verfügung stehen, kann die MSC Euribia aber auch mit konventionellem Kraftstoff fahren. In Zukunft hofft man auf eine breitere Verfügbarkeit von Bio- und synthetischem LNG, um die Schiffe wirklich Net-Zero emissionsfrei fahren zu lassen. Konkret bedeutet dies, dass das Schiff zwar Emissionen ausstößt, diese aber woanders in gleichem Maß verhindert werden.

Zusätzlich zum umweltfreundlicheren Antrieb verfügt das Schiff über ein neues Abwasseraufbereitungssystem, welches verhindert, dass ungereinigte Abwässer das Schiff verlassen. Außerdem gibt es eine Wärmerückgewinnungs-Anlage, auch beim Recycling hat man deutlich nachgebessert. Zudem werden auf der MSC Euribia in erster Linie effiziente und energiesparende Elektrogeräte eingesetzt.

Um im Hafen keine unnötigen Emissionen zu verursachen, setzt sich MSC aktiv für eine bessere Landstromversorgung ihrer Kreuzfahrtschiffe ein. Auch dies ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur emissionsfreien Schifffahrt, schließlich stößt ein Kreuzfahrtschiff im Hafenbetrieb „zwischen sechs und zehn Prozent der gesamten CO₂-Emissionen“ aus, wie der Branchenverband Clia Deutschland vergangenes Jahr bekannt gab.

Aktuell fehlt diese Möglichkeit noch an vielen Häfen, bis 2030 müsse die Landstromversorgung im Rahmen des Fit-for-55-Programms aber in allen wichtigen Häfen der EU eingerichtet sein, so Clia. MSC-Chef Pierfrancesco Vago beschreibt die Lösung für den Weg in eine emissionsfreie Schifffahrt bei einer Podiumsdiskussion als „Kombination vieler kleiner Details“.

MSC Euribia

4 MSC Euribia

Bildergalerie

Das imposante Atrium der MSC Euribia fungiert als Augenöffner direkt beim Boarden des Schiffes. Foto: Tamara Holper Die eleganten Atrium-Treppen sind mit Swarovski-Kristallen bestückt. Foto: Tamara Holper Der LED-Bildschirm über der 112 Meter langen zweistöckigen Promenade ist der längste seiner Art auf See. Foto: Tamara Holper Die Carousel Lounge im Heck des Schiffes bietet eine Panorama-Aussicht auf die zurückliegende Route. Foto: Tamara Holper

Luxus trotz #savethesea

Auf Annehmlichkeiten verzichten müssen Kreuzfahrt-Kunden mit dem umweltfreundlicheren Schiff dabei zu keiner Sekunde. Wer an Bord der MSC Euribia geht, wird zunächst einmal regelrecht erschlagen. In einem verschwenderisch großen Atrium streben mit Swarovski-Diamanten bestückte Wendeltreppen majestätisch in Richtung der sich spiegelnden Decke. Alles glitzert und funkelt und der Gedanke, dass man sich gerade auf einem Schiff befindet, könnte nicht ferner sein.

Aus dem Atrium geht es in eine 112 Meter lange, vom längsten LED-Himmel auf See überdachte, zweistöckige Promenade, in welcher nach Lust und Laune geshoppt werden kann. Auch für das leibliche Wohl ist in der Galleria Euribia mit mehreren Restaurants und Bars gesorgt. Insgesamt verfügt das Schiff über ganze zehn Restaurants (mehrere für Dinner, ein großes Buffet-Restaurant und einige Spezial-Angebote) und 21 Bars. In diesen werden sogar teilweise auf dem Schiff produzierte Produkte angeboten, so zum Beispiel eine eigene Mozzarella-Sorte. Zur Unterhaltung gesellt sich zum gastronomischen Angebot ein Theater mit 945 Plätzen, ein Casino, sowie ein Gaming-Bereich und ein eigener Kinderclub.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

Auf dem zentralen Pooldeck tummeln sich die Passagiere. Foto: Tamara Holper

Bildergalerie

Auf dem zentralen Pooldeck tummeln sich die Passagiere. Foto: Tamara Holper Der Aqua Park bietet Wasserspaß für Jung und Alt. Foto: Tamara Holper Die 0,33 Kilometer lange Runde auf dem Hauptdeck gibt auch den Läufern an Bord etwas zu tun. Foto: Tamara Holper

Wer entspannen will, kann das an ganzen fünf Poolbereichen - sowohl indoor als auch outdoor - tun, außerdem gibt es mit dem MSC Aurea Spa einen riesigen Thermalbereich mit Sauna, Dampfband und Whirlpool. Auch ein Friseursalon und ein Nagelstudio sowie diverse Massageangebote sind mit an Bord. Wer mehr Action will, kann sich im Aquapark mit mehreren Rutschen oder im gut ausgestatteten Fitnessstudio austoben. Auch eine Laufstrecke steht auf dem Oberdeck für Ausdauer-Fans zur Verfügung.

Die Deluxe Balcony-Kabine entspricht einem modern eingerichtetem Hotelzimmer mit einer unbezahlbaren Aussicht. Foto: Tamara Holper

Somit haben die bis zu 6.300 Gäste - wo auch immer die Reise hingeht - ein vollausgestattetes Luxus-Hotel im Gepäck, welches eigentlich keine Wünsche offen lässt. Auch die Zimmer sind in allen Kategorien geschmackvoll und modern eingerichtet. Am schönsten lässt sich die Reise über die Ozeane aber natürlich mit eigenem Balkon genießen, auf welchem man ungestört den Blick in die Ferne gleiten lassen kann.

Gegen einen deutlichen Aufpreis können Kunden auch auf der MSC Euribia ein Zimmer im luxuriösen MSC Yacht Club buchen und erhalten damit Zugang zu einem exklusiven Bereich im vorderen Teil des Schiffes, der neben luxuriöseren Zimmern ein eigenes Restaurant, eine Lounge sowie einen großen privaten Poolbereich mit Premium-Aussicht bietet.

MSC Yacht Club

6 MSC Yacht Club

Bildergalerie

Ähnlich wie das Atrium ist auch die Treppe im exklusiven Yacht Club-Restaurant mit Swarovski-Kristallen bestückt. Foto: Dustin Mertes Auf dem Pool Deck des MSC Yacht Club steht der eisgekühlte Champagner schon bereit. Foto: Dustin Mertes Das MSC Yacht Club-Restaurant bietet den uneingeschränkten Blick in Fahrtrichtung. Foto: Tamara Holper Wer ein Zimmer im Yacht Club gebucht hat, bekommt sogar Priorität bei der Nutzung der Aufzüge an Bord. Foto. Tamara Holper Der MSC Yacht Club bietet einen eigenen Luxus-Bereich. Foto: Tamara Holper Die MSC Yacht Club Duplex Suite erstreckt sich über zwei Etagen und bietet auf dem Balkon zudem einen eigenen Whirlpool. Foto: Ivan Sarfatti / MSC Cruises

Schiffstaufe mit Sophia Loren

Eine Premium-Aussicht hatten auch die rund 950 Gäste am 8. Juni im Delphi Theater der Euribia, in welchem die große „Naming Ceremony“ als rund zweistündige Gala über die Bühne ging. Am Ende durchtrennte die 88-jährige italienische Film-Diva Sophia Loren ein bis zur Bühne gespanntes Band, welches mit einer Champagner-Flasche am Pier verbunden war, die anschließend am Rumpf der Euribia zerplatzte.

Sophia Loren taufte die MSC Euribia im bordeigenen Delphi Theater, während das Schiff in Kopenhagen ankerte. Foto: Tamara Holper

Frisch getauft machte sich die MSC Euribia am nächsten Tag auf ins deutsche Kiel, von wo aus abwechselnd mit Kopenhagen fortan Kreuzfahrten starten, bei denen die Passagiere die Highlights von Nordeuropa mit dem aktuell energieeffizientesten Schiff der Welt entdecken können.

Drei Fragen an Frank van den Steen,

Country Benelux Manager bei MSC Cruises Wie hat sich die Corona-Pandemie auf die Kreuzfahrtindustrie ausgewirkt? Das war wirklich eine sehr große Krise. Wir sind über ein Jahr lang nicht gefahren. Da die Fracht über 90 Prozent unserer Firma ausmacht und diese in der Corona-Krise goldene Zeiten erlebt hat, konnten wir dann auch genug Liquidität aufbauen, um mit den Kreuzfahrten schnell wieder anzufangen. Erst seit Anfang dieses Jahres ist die Auslastung wieder auf dem Vorkrisenniveau angekommen. Was macht die MSC Euribia aus? Die größte Veränderung ist die Tatsache, dass dieses Schiff mit LNG fährt. Unser Ziel ist ganz klar „Zero Emission“ bis 2050. Das werden wir schrittweise erreichen. Die Null Emissionen bis 2050 können wir nur erreichen ohne fossile Brennstoffe. Wir wollen kein Greenwashing betreiben, sondern ganz klar sagen: Das ist unsere Verantwortlichkeit und das ist der Weg, den wir gehen. Wo sehen Sie die Kreuzfahrtindustrie in zehn Jahren? Es wird auf jeden Fall viel breiter gefächert. Wir gehen weg von dieser nostalgischen Idee vom Captain's Dinner mit einem Restaurant voller Rentner und kommen immer mehr aus der Nische. Auch, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach unschlagbar ist. Im Jahr 2025 kommt dann die MSC World America, die als Schwesterschiff der World Europa vor allem in Richtung Nordamerika geht. Parallel zu MSC Cruises bietet die Firma zudem auch mit Explora Journeys eine eigene Luxus-Marke an.

