Mit dem Crossover LBX will Lexus die Citys (un)sicher machen

Michael JUCHMES

In der Welt der Mode wird immer häufiger von „silent luxury“ oder „quiet luxury“ gesprochen - dem stillen Luxus, der nicht auffallen will. Keine großen Logos, keine auffälligen Prints. Material und Design (und der Name, der dahinter steckt) stehen allein für Qualität. Das erkennen die, die Geschmack haben. Und die, die solche Merkmale zu schätzen wissen.

Nun versucht Lexus auch als Automobilhersteller dezenten Luxus - wenn im Gegensatz zur Mode auch zu einem noch bezahlbaren Preis - an jeden Mann oder jede Frau zu bringen. Mit einem Gefährt in Kleinformat namens LBX. Und, was für den japanischen Automobilhersteller noch wichtiger ist: nicht nur für Lexus-Kenner, die auf der Suche nach einem Zweitwagen sind, sondern auch für solche Kundinnen und Kunden, die bisher wenig oder gar keinen Kontakt zur Marke hatten und auf der Suche nach einem Fahrzeug sind, das ihren „urbanen“ Bedürfnissen gerecht wird.

Ein Wagen für Europa

Der Name LBX steht für Lexus Breakthrough Crossover - also für einen Lexus, dem der Durchbruch auch in einem Segment gelingt, das bisher noch nicht so interessant schien. Und, was noch wichtiger ist: Der LBX ist ein Wagen für Europa - kein großer Luxusschlitten für den nordamerikanischen oder chinesischen Markt, sondern ein Fahrzeug, das in den engen Straßen von Barcelona, Paris, Berlin oder auch Luxemburg ein Zuhause finden soll. Die Länge stellt diesbezüglich zumindest kein Problem dar: Mit 4.190 mm ist der Wagen sogar noch rund zehn Zentimeter kürzer als der Golf VIII.

5 Passt fasst in jede Parklücke: Der neue LBX ist sogar noch kleiner als der Golf VIII. Foto: Lexus

um weitere Bilder zu sehen. Passt fasst in jede Parklücke: Der neue LBX ist sogar noch kleiner als der Golf VIII. Foto: Lexus Der LBX ist unter anderem auch in einer Bicolor-Lackierung erhältlich. Foto: Lexus Ganz neu: Der typische bisher verwendete Lexusgrill wurde durchbrochen - und zeigt sich jetzt in Trapezform. Foto: Lexus Passt fasst in jede Parklücke: Der neue LBX ist sogar noch kleiner als der Golf VIII. Foto: Lexus Auch die aparte Heckpartie ist einen Blick wert. Foto. Lexus

Optisch öffnet der LBX natürlich keine unbekannten Welten - auch wenn die knallige Signalfarbe Gelb, die als Lackierung zur Auswahl steht, doch recht ungewohnt scheint. Ein Hingucker ist der Wagen auch in dezenter Einfarb- oder Bicolor-Lackierung, etwa aufgrund des neu konzipierten trapezförmigen Kühlergrills, der vom Standard-Lexus-Design abweicht und einer tiefgezogenen Motorhaube geschuldet ist. Den Übergang bildet eine Linie, die sich bis zur neuen Lichtarchitektur erstreckt, die übrigens auch am spannend entworfenen Heck neue Akzente setzt.

Unter der Motorhaube des Hybrid-Fahrzeugs, das als erstes Model auf der GA-B Global Architecture Platform basiert, die ursprünglich für Kleinfahrzeuge entwickelt wurde, befindet sich ein 1,5-Liter-Dreizylindermotor. Die maximale Leistung beträgt 100 kW (136 PS) bei einem Drehmoment von bis zu 185 Nm, von Null auf 100 geht es angeblich in 9,2 Sekunden. Lexus verspricht beim neuen Getriebe fast 17 Prozent mehr Leistung als bei vergleichbaren Modellen ähnlicher Größe. Über Verbrauchswerte wurde bei der Vorstellung in Mailand noch nicht gesprochen.

Die Erklärung, warum ein Allradantrieb in einem urbanen Cityflitzer zu finden ist, liefert Lexus schon bei der statischen Präsentation des Wagens: Er soll unter anderem für mehr Stabilität sorgen - beispielsweise bei Kurvenfahrten.

Die neue Batterie - ein bipolarer NiMH-Akku - soll zwar kleiner und kompakter, aber weitaus leistungsstärker und langlebiger sein, sagt zumindest Lexus. Elektrisches Fahren soll sogar bei höheren Geschwindigkeiten und über längere Strecken möglich sein - das wird ein Vertreter des „Luxemburger Wort“ erst im Herbst bestätigen können, wenn die ersten Testfahrten stattfinden.

Dieser Test wird noch weitere Antworten liefern. Etwa ob es im Innenraum wirklich so ruhig wie versprochen zugeht. Dafür sollen unter anderem Schalldämmplatten in den Türen sorgen. Und dann wird man auch den Allradantrieb E-Four austesten dürfen, der einen zusätzlichen Elektromotor an der Hinterachse beinhaltet (und dadurch das Kofferraumvolumen von 332 Litern leicht minimiert). Die Erklärung, warum ein Allradantrieb in einem urbanen Cityflitzer zu finden ist, liefert Lexus jedoch bereits bei der statischen Präsentation des Wagens: Er soll unter anderem für mehr Stabilität sorgen - beispielsweise bei Kurvenfahrten.

Aufgeräumtes Innenleben

Den Innenraum des Fahrzeugs will man natürlich nicht unbeachtet lassen: Hier hat sich Lexus für Reduktion entschieden: Zwei Displays (ein 12,3-Zoll-Kombiinstrument für den Fahrer und ein 9,8-Zoll-Touchscreen in der Mittelkonsole) dominieren das Bild, ansonsten gibt es wenig Schnickschnack zu entdecken. Der Fahrer (oder die Fahrerin) soll sich voll und ganz auf die eigentliche Aufgabe konzentrieren und sich - so die Vorstellung - durch die erhöhte Mittelkonsole auch ganz wie zu Hause fühlen.

Und sicher dazu: Standard sind die üblichen und äußerst nützlichen Sicherheits- und Fahrerassistenzsysteme (Lexus Safety System+), wie etwa die Verkehrszeichenerkennung oder das Pre-Collision-System. Weitere Ausstattungsmerkmale sind hinzubuchbar.

3 Auf der Rückbank ist zwar Platz für fünf Personen - doch für Erwachsene wird es etwas eng. Foto: Lexus

um weitere Bilder zu sehen. Auf der Rückbank ist zwar Platz für fünf Personen - doch für Erwachsene wird es etwas eng. Foto: Lexus Im Kofferraum ist genug Platz für den Wochenendeinkauf - bei umgeklappter Rückbank ist sogar noch ein Abstecher zum Baumarkt drin. Foto: Lexus Aufgeräumt: Fahrer oder Fahrerin sollen vom dezenten und doch hochwertigen Interieur nicht abgelenkt werden. Foto: Lexus

In Sachen Ausstattung haben Kundinnen und Kunden grundsätzlich die Qual der Wahl, natürlich abhängig von den Modellvarianten namens „Emotion“, „Cool“, „Elegant“ und „Relax“. Leder oder vegane Alternativen, bunte Nähte und sogar rote Sicherheitsgurte sind frei kombinierbar, zumindest dann, wenn man den exklusiven Service „Bespoke Build“ in Anspruch nimmt. „Diese Form von Personalisierung ist“, so Dimitris Tripospitis, Head of Lexus Europe, „ansonsten nur im oberen Preissegment möglich.“

Möglich ja, aber erst ab Anfang 2024 - nämlich dann, wenn die ersten Fahrzeuge auch wirklich auf den Straßen zu sehen sind. Die Pre-Bookings starten bereits ab dem 15. Juni dieses Jahres, im Herbst sind die Bestellungen dann offiziell möglich. Und wer zu den ersten 2.000 Kunden gehört, kann sich sogar über eine sogenannte „Original Edition“ freuen.

Lexus rechnet damit, im kommenden Jahr insgesamt 25.000 LBX in Europa abzusetzen. „Auf 4,2 Metern soll der Kunde die komplette LBX-Luxuserfahrung vorfinden“, so Tripospitis. Und das soll die neuen und alten Lexus-Fans anlocken.

Wie viel der kleine Luxus auf vier Rädern dann kosten wird, wurde übrigens in Mailand nicht verraten. Die Wörter „um 35.000 Euro“ waren bei der Präsentation vor der europäischen Fachpresse aber immer wieder zu hören. Ein Luxusobjekt also, das durchaus bezahlbar ist. Und vielleicht genau das ist, was die jungen, urbanen Fahrerinnen und Fahrer suchen - zumindest solche, die kein rein elektrisches Fahrzeug bevorzugen.

