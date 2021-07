Kleine Taschen, großer Spaß: Für Fashionistas sind Mini- und Microbags derzeit ein absolutes Muss. Die Redaktion zeigt die schönsten Trendteile.

Mini- und Microbags

Luxus im Kleinformat

Ein kleines Must-have, das groß in Mode ist: Mini- und Microbags erobern derzeit die Straßen – kleine Taschen, die häufig großen Klassikern nachempfunden sind ... halt nur im Miniformat. Doch keine Angst: Nicht alle der Trendteile sind so klein wie die Miniatur-Taschen von Jacquemus, in die höchstens ein paar Münzen passen.

4 Bei diesem kleinen Begleiter fallen Wassermelonenflecken nicht ganz so arg ins Gewicht: Tasche „Lulu XS“ in Fuchsia aus Ziegenwildleder von Jérôme Dreyfuss, um 300 Euro. Foto: Hersteller

um weitere Bilder zu sehen. Bei diesem kleinen Begleiter fallen Wassermelonenflecken nicht ganz so arg ins Gewicht: Tasche „Lulu XS“ in Fuchsia aus Ziegenwildleder von Jérôme Dreyfuss, um 300 Euro. Foto: Hersteller Wer sagt denn, dass Rot und Blau nicht zusammenpassen? „Pochette Cousson“ aus Lammleder mit geprägtem Monogramm-Motiv von Louis Vuitton, um 1.850 Euro. Foto: Hersteller Ein Schmuckstück in einem verführerischen Rotton: Minitasche aus der aktuellen Métiers-d'Art-Kollektion „Le Château des Dames“ von Chanel, Preis auf Anfrage. Foto: Hersteller Das französische Trendlabel, das den Hype ins Leben rief, darf auf dieser Seite natürlich nicht fehlen: Tasche „Le Chiquito“ aus Kalbsleder in strahlendem Orange von Jacquemus, gesehen bei Mytheresa.com, um 425 Euro. Foto: Mytheresa.com

In den meisten der Accessoires, etwa den Mini-Klassikern von Dior, findet sich mit etwas Glück auch noch ein wenig Platz für die Kreditkarte oder ein Smartphone – also zumindest für das faltbare Samsung Galaxy Flip, das Erinnerungen an die 2000er-Jahre aufkommen lässt.

4 Natürlich mischen auch die Herren der Schöpfung bei den Minibags kräftig mit: Tasche „Keepall Nano“ von Louis Vuitton, Preis auf Anfrage. Foto: Hersteller

um weitere Bilder zu sehen. Natürlich mischen auch die Herren der Schöpfung bei den Minibags kräftig mit: Tasche „Keepall Nano“ von Louis Vuitton, Preis auf Anfrage. Foto: Hersteller Das Doppel-G-Logo sorgt für einen Retro-Moment: Ledertasche „GG Marmont“ aus der „Beloved“-Kollektion von Gucci, um 950 Euro. Foto: Hersteller Nicht ganz quadratisch, aber trotzdem äußerst praktisch und gut: trapezförmige Tasche von Furla über Zalando.be, um 355 Euro. Foto: Zalando.be Aufgrund ihrer auffälligen Optik nicht nur ein Muss für echte Pferdemädchen: Tasche „Saddle Micro“ aus Ziegenleder in der Farbe „Rose des Vents“ von Dior, um 1.900 Euro. Foto: Hersteller

Wer nun denkt, dass „kleine Tasche“ auch gleichzeitig „kleiner Preis“ bedeutet, der hat sich leider getäuscht: Die Micro-Taschen haben meist doch einen Maxi-Preis. Sie sind natürlich nicht ganz so hochpreisig wie ihre großen Verwandten – für den Einsatz als Spielzeug oder Accessoire der kleinen Tochter oder auch des kleinen Sohnes sind sie dennoch etwas zu kostspielig.

4 Wer diese Tasche mit auf Reisen nimmt, sollte die große Geldbörse vielleicht zuhause lassen: Minibag „Nano Tina“ von The Kooples, um 245 Euro. Foto: Hersteller

um weitere Bilder zu sehen. Wer diese Tasche mit auf Reisen nimmt, sollte die große Geldbörse vielleicht zuhause lassen: Minibag „Nano Tina“ von The Kooples, um 245 Euro. Foto: Hersteller Dieser süße Winzling sorgt garantiert für jede Menge neidische Blicke: Tasche „Lou Micro" von Yves Saint Laurent über Mytheresa.com, um 575 Euro. Foto: Mytheresa.com Platz für einen kleinen Geldbeutel, den Lippenstift und eine Packung Taschentücher bietet die Tasche „Pebble” von Little Liffner über Zalando.be, um 175 Euro. Foto: Zalando.be Sieht ganz schön gefährlich aus – doch die Nieten täuschen: Die Tasche „Rockstud Spike“ im Miniformat von Valentino Garavani – gesehen bei Mytheresa.com – ist vollkommen harmlos, um 980 Euro. Foto: Mytheresa.com





