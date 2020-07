Der Extrem-Abenteurer Mike Horn spricht im Interview über ambitionierte Ziele, den Reiz des Ungewissen und den Vorteil einer mechanischen Uhr.

Mike Horn: „Ich bin halt nicht George Clooney“

Der Südafrikaner Mike Horn hat alle Kontinente bereist, den Äquator umrundet und den Amazonas durchschwommen. Sein Projekt, die Erde von Süden nach Norden über beide Pole zu umrunden, hat ihn fast das Leben gekostet. Was ihn antreibt stets „groß“ zu träumen und wieso ihm seine Armbanduhr so wichtig ist, hat er dem „Luxemburger Wort“ bei einer Begegnung in Paris verraten.

Mike Horn, kurz vor Ende Ihrer Expedition „Pole2Pole“ sind Sie dem Tod noch einmal von der Schippe gesprungen und doch trainieren Sie schon für neue Projekte. Liegt Ihnen das Abenteuer im Blut?

Man wird nicht zum Forscher oder Abenteurer, sondern wird so geboren. Ich kam in Südafrika zur Welt und meine Eltern erlaubten mir und meinen Geschwistern viele Freiheiten. Sie übertrugen uns auch die damit verbundene Verantwortung. Mein Vater gab mir Tipps, wie ich mich in der Wildnis verhalten sollte.

6 Das arktische Eis wird während der Expedition „Pole2Pole“ immer dünner. Foto: Borge Ousland

um weitere Bilder zu sehen. Das arktische Eis wird während der Expedition „Pole2Pole“ immer dünner. Foto: Borge Ousland Per Kayak geht es nur mühsam über den matschigen Untergrund vorwärts. Foto: Borge Ousland Mike Horns Kleidung und Haut waren regelrecht festgefroren. Foto: privat Immer wieder treffen Mike Horn und sein Weggefährte Borge Ousland während der letzten Etappe der Expedition „Pole2Pole“ auf zerbrochene Eisschollen. Foto: Etienne Claret Nach dem Abladen des Materials vom Schiff führte die Route landeinwärts. Foto: privat Übernachtet wird im Zelt. Foto: privat

Freiheit und Eigenverantwortung als Schule fürs Leben?



Das hat bei mir funktioniert. Ich habe auch meinen Töchtern eine solche Erziehung mit auf den Weg gegeben. Wir sind nicht in den klassischen Urlaub gefahren, sondern ich habe sie an meinen Abenteuern teilhaben lassen. Das hat sie geprägt, besonders, wie sie mit anderen Menschen umgehen, aber auch gelehrt, Ängste zu überwinden und sich selbst zu fordern. Sie waren die bislang jüngsten Kinder, die am Nordpol Ski fuhren.

Auf Ihren Reisen beobachten Sie, wie der Klimawandel die Welt verändert. Wie lautet Ihre Botschaft an zukünftige Generationen?

Man muss es zumindest versuchen. Wer aufgibt, erreicht nichts. Es ist ungeheuer wichtig, junge Menschen zu haben, die auf unsere Welt von Morgen achten. Sie machen mir Hoffnung. Mit meinem Sponsor, dem Uhrenhaus Panerai, rief ich 2008 das Pangaea-Projekt ins Leben, bei dem wir unterstützt von Wissenschaftlern während einer Weltreise auf einem Segelschiff mehr als 200 Jugendliche unterschiedlichster Nationen zu Umweltbotschaftern ausgebildet haben. Weltweit wurde darüber berichtet und es hat Zigtausende Menschen inspiriert.

Wie wichtig ist die Wahl der Partner bei Ihren Reisen?

Ohne gute Betreuung kann eine Expedition nicht gelingen. Mit Panerai verbindet mich eine 20-jährige Partnerschaft. Es ist entscheidend, dass man sich auf seine Gefährten verlassen kann. Das gilt auch für die Ausrüstung.

6 Stockfinstere Nacht umhüllt die Abenteurer und nirgends gibt es Anhaltspunkte, auf die man sich verlassen kann. Foto: Borge Ousland

um weitere Bilder zu sehen. Stockfinstere Nacht umhüllt die Abenteurer und nirgends gibt es Anhaltspunkte, auf die man sich verlassen kann. Foto: Borge Ousland Das unerwartet schnell schmelzende Eis kostete Mike Horn beinahe das Leben als er ins Wasser fiel. Foto: Borge OUsland Die Schlitten werden mit letzter Kraft gezogen. Foto: Borge Ousland Der Norweger Borge Ousland (l.) begleitete Mike Horn auf der letzten Etappe seiner "Pole2Pole"-Weltumrundung. Foto: Borge Ousland Seine Töchter Annika (l.) und Jessica freuen sich über die Ankunft ihres Vaters Mike Horn nach der riskanten Expedition „Pole2Pole“. Foto: Etienne Claret Die nach Mike Horn benannte Taucheruhr der „Submersible“-Reihe von Panerai. Foto: Hersteller

Aber wieso vertrauen Sie einer mechanischen Uhr?

Auf Reisen, wie ich sie unternehme, nimmt man keinen technischen Schnickschnack mit. Diese wasserdichte Taucheruhr von Panerai mit Automatikwerk steckt einiges weg und zeigt mir nachts deutlich die Zeit an, die man leicht aus den Augen verliert, wenn es während des Polarwinters rund um die Uhr stockfinster ist. Sie ist zudem ein wichtiges Navigationsinstrument.

Wie soll man sich das vorstellen?

Optischen Erkennungspunkten kann man nicht trauen, da sich die Umgebung etwa in der Antarktis witterungsbedingt dauernd verändert. Eine Eisscholle dreht sich und schon verliert man die Orientierung. Man kann aber seine Richtung anhand des Stundenzeigers und der Sonnenposition bestimmen – wenn die Uhr präzise ist. Geht sie falsch, sind deine Berechnungen nicht korrekt. Du marschierst womöglich im Kreis, verschwendest Energie und verirrst sich. Das ist lebensgefährlich.

Ihre Armbanduhr scheint weniger gelitten zu haben als Sie selbst.

Sie hat die Strapazen schadlos überstanden. Ich hatte Erfrierungen im Gesicht, habe Zehennägel verloren und auch schon Finger abschneiden müssen. Letzteres zwar nicht dieses Mal, aber mit den Jahren kommt Einiges zusammen. Es ist schon couragiert für eine Luxusmarke, einen Botschafter zu wählen, der manchmal etwas lädiert aussieht. Ich bin halt nicht George Clooney. (lacht)

Könnten Sie sich nicht weniger gefahrvolle Ziele stecken?

Es ist jedes Mal ein harter Test. Man wirft mir oft vor, zu groß zu träumen. Doch ich entgegne dann „Nein, du träumst zu klein“. Wenn ich die Grenzen des Erreichbaren nicht ausweite, wird es jemand anders tun. Die Menschen, die mich unterstützen, denken genauso und glauben an mich. Ich riskiere mein Leben wenn etwas schief geht, und sie ihr Image.

Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie unterwegs sind?

Das funktioniert ein wenig wie die Bedürfnispyramide des Psychologen Maslow. Wenn ich starte, bin ich satt und ausgeschlafen. Es geht mir gut, ich denke an Freunde und Familie. Je länger der Weg und je härter die Strapazen werden, desto mehr fallen diese Gedanken ab, bis nur ich übrig bin und mein Ziel, anzukommen. Die Eisschmelze wurde mir vor Kurzem fast zum Verhängnis. Ich rutschte ins eisige Wasser ab und dachte, ich würde sterben.

Haben Sie keine Angst vor dem, was Sie erwartet?

Das Ungewisse ist Teil meines Lebens, ebenso wie die Frage, ob ich den nächsten Tag noch erlebe. Die meisten fühlen sich in solchen Situationen verloren. Mich erstickt es, wenn alles im Voraus feststeht. Das Unbekannte reizt mich. Ticken Sie völlig anders? Ich sage nicht Schwarz, weil jemand Weiß sagt, aber man muss auch raus aus seiner Komfortzone. Wer nur auf Sicherheit bedacht ist und sich abschottet, wird zum Zuschauer seines eigenen Daseins. Viele leben heute eine Existenz aus zweiter Hand – die der Stars im Fernsehen oder der Influencer im Netz. Wo bleibt da die Lebenserfahrung?

Sie fordern mehr Authentizität?

Man sollte ehrlich mit sich sein und menschlich bleiben. Wer mit den Füßen fest auf dem Boden steht, darf auch hoch fliegen und nach den Sternen greifen. Der kann sich nach einem Absturz wieder aufrappeln. Wo es aber nur um den schönen Schein geht, sieht es nicht so rosig aus, wenn der Lack ab ist. Wer derart abgehoben lebt, sollte nicht fallen.

Ein Mal um die Welt ist nicht genug 1997 durchquert Mike Horn in sechs Monaten zu Fuß den südamerikanischen Kontinent und bezwingt dabei schwimmend per Hydrospeed den Amazonas von der Quelle bis zur Mündung. 1999 umrundet er alleine und ohne motorisierte Transportmittel in 18 Monaten den Äquator. 2002 setzt er zur 20 000 Kilometer langen Solo-Weltumrundung über den Polarkreis an, die zwei Jahren und drei Monate dauert. 2006 schlagen sich Horn und der Norweger Borge Ousland auf Skiern bei minus 40 Grad Celsius und völliger Dunkelheit in 60 Tagen von Kap Artichesky in Russland zum Nordpol durch. 2008 lanciert Horn die Pangaea-Expedition mit dem Bildungs- und Forschungsprogramm Young Explorers. Auf der vierjährigen Reise um den Globus erkunden junge Erwachsene auf dem Segelschiff Pangaea die Welt und setzen soziale und ökologische Projekte um. 2016 startet Horn zur Weltumrundung „Pole2Pole“ über den Süd- und Nordpol. Als erster durchquert er den antarktischen Kontinent an seiner breitesten Stelle über den Südpol. Im Dezember 2019 beenden Horn und Borge Ousland, der ihn auf der letzten, von Widrigkeiten gezeichneten Etappe begleitet, trotz nahendem Rettungsschiff die Expedition aus eigener Kraft. Die nächste Expedition führt ihn nach Grönland.

