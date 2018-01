(mid/MB) - Mit neuen Motoren und verändertem Design schickt Mercedes-Benz jetzt die dritte Generation des CLS auf die Straße. Dabei fällt sofort der sich nach unten öffnende Grill mit dem markanten Stern ins Auge. Die gesamte Front des 4,99 Meter langen Stuttgarters – dieser ist damit 91 Millimeter länger als der Vorgänger – ist nach vorne geneigt. Dies sei die neue Formensprache der Marke, sagen die Daimler-Experten. Die Scheinwerfer sind breiter und niedriger.

Neu ist auch die Motorenpalette: Zum Marktstart bietet Mercedes-Benz den Kunden drei Sechszylinder-Modelle an, zwei Diesel sowie einen Benziner: Der „Basis-Selbstzünder“ CLS 350 d 4Matic leistet 210 kW (286 PS) und stellt ein maximales Drehmoment von 600 Nm bereit. Den kombinierten Kraftstoffverbrauch geben die Stuttgarter mit 5,6 Liter Diesel je 100 Kilometer an, die CO2-Emissionen sollen bei 148 Gramm pro Kilometer liegen. Der 400 d 4Matic leistet 250 kW (340 PS), bietet ein Drehmomentmaximum von 700 Nm und kommt laut Hersteller auf identische Verbrauchswerte wie der kleinere Bruder. Flaggschiff ist vorerst der CLS 450 4Matic mit 270 kW (367 PS), dessen Durchschnittsverbrauch mit 7,5 Liter Benzin je 100 Kilometer (CO2-Ausstoß: 178 g/km) angegeben wird.

Schon bald wird Mercedes-Benz jedoch einen noch stärkeren Benziner nachreichen, und zwar den ebenfalls von einem Sechszylinder angetriebenen, 320 kW (435 PS) starken Mercedes-AMG CLS 53 4Matic+. Der Viertürer mit eigenständiger Optik soll in lediglich 4,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen und mit aufpreispflichtigem „Driver's Package“ bis zu 270 km/h erreichen. Der Normverbrauch soll bei 8,4 Liter pro 100 Kilometer liegen (CO2-Ausstoß: 200 g/km).

Zur Serienausstattung des neuen CLS gehören unter anderem LED-High-Performance-Scheinwerfer, 18 Zoll große Leichtmetallräder (19 Zoll beim CLS 53), ein Spurhalte-Assistent, ein 12,3 Zoll großes Media-Display, eine Ambientebeleuchtung inklusive beleuchteter Lüftungsdüsen, „Mercedes me connect“-Dienste und ein Kommunikationsmodul mit LTE.

Rollende Wellness-Oase

Luxuriös und sportlich zugleich geht es im Innenraum des viertürigen Coupés zu. Die Ambiente-Beleuchtung ist individuell in 64 Farben einstellbar, auch die Lüftungsdüsen müssen nun Farbe bekennen. Bei einer Änderung der Temperatureinstellung an der Klimaanlage wechseln diese kurz ihre Lichtfarbe und zeigen so, ob die Temperatur wärmer (rot) oder kälter (blau) gestellt wird. Na ja, für Mini-Fahrer ist dieses Farbenspiel wahrlich nichts Neues, aber für CLS-Fahrer sicher eine ganz nette Spielerei.

Die Sitze sollen den neuen CLS zu einer rollenden Wellness-Oase machen. Denn die wurden exklusiv für diese Baureihe gestaltet, heißt es dazu aus Stuttgart. Je nach Ausstattung sind sie aufwendig mit Quernähten abgesteppt. Die äußeren Plätze im Fond gleichen optisch den Vordersitzen, wodurch ein sportlicher Einzelsitz-Charakter entstehen soll. Die Fondsitzlehnen können auf Wunsch im Verhältnis 40:20:40 umgelegt werden und erweitern so den 520 Liter fassenden Gepäckraum. mid/MB