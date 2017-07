von Marc Bourkel

Bei McLaren pflegt man eine besondere Form des Understatements. Obwohl der Sportwagenbauer aus Woking seit Jahren von Erfolg zu Erfolg fährt, gibt man sich bei den Briten zwar durchaus selbstbewusst, aber immer noch erstaunlich bescheiden – manchmal auch auf etwas skurrile Art und Weise. So preist McLaren den neuen 570S Spider als „bisher erschwinglichstes Spider-Modell der Marke“ an – was bei einem Grundpreis von 205 410 Euro schon ein wenig untertrieben klingt.

Nun, für die genannte Summe erhalten die betuchten Käufer dafür aber einen offenen Supersportler allererster Güte – einen, der laut McLaren die besondere Dynamik und Raffinesse des 570S Coupé mit dem begeisternden Gefühl des offenen Fahrens kombinieren soll – und dies auch in der Tat tut. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 328 km/h ist der McLaren 570S Spider genauso schnell wie das 570S Coupé, zumindest mit geschlossenem Verdeck. Bei geöffnetem Dach ist bei 315 km/h Schluss. Auf absolutem Supersportwagen-Niveau liegt auch das Beschleunigungsvermögen des offenen Zweisitzers. Tempo 100 erreicht dieser aus dem Stand in 3,2 Sekunden, Tempo 200 in 9,6 Sekunden.

Nur 46 Kilogramm schwerer als das 570S Coupé

Verantwortlich dafür zeichnet in erster Linie der aus dem 570S Coupé und 570GT bekannte, hinter dem Fahrersitz verbaute 3,8-Liter-V8-Doppelturbomotor M838TE mit einer Leistung von 419 kW (570 PS) bei 7 500 U/min und einem maximalen Drehmoment von 600 Nm zwischen 5 000 und 6 500 U/min. Das bärenstarke Triebwerk sorgt in Verbindung mit dem Trockengewicht des 570S Spider von gerade einmal 1 359 Kilogramm für ein Leistungsgewicht von enormen 419 PS pro Tonne und damit für einen absoluten Topwert im Segment. Mit seinen 1 359 Kilogramm in der leichtesten Ausführung ist der 570S Spider übrigens gerade einmal 46 Kilogramm schwerer als das 570S Coupé – und das bei unveränderter Verwindungssteifigkeit.

Nicht ganz auf der Höhe für ein Fahrzeug vom Kaliber des 570S Spider ist vielleicht der Sound. Der doppelt aufgeladene Achtzylinder klingt zwar sportlich, aber fast schon ein wenig zurückhaltend – zumindest unterhalb von 150 km/h. Wer es auch in niedrigeren Geschwindigkeitsbereichen kerniger mag, kann für den offenen McLaren aber zumindest ein Sportauspuffsystem ordern. Eine gewisse Zurückhaltung legt der serienmäßig mit einem Start-Stopp-System ausgestattete 570S Spider auch beim Normverbrauch an den Tag. Diesen beziffern die Briten mit 10,7 Liter je 100 Kilometer – ein Wert, der sich für einen Supersportler durchaus sehen lassen kann, der im Alltag aber nicht annähernd zu erreichen ist. Konkreter und greifbarer ist da schon die Dachtechnologie des 570S Spider. Das einfahrbare Hardtop aus Verbundwerkstoff, das sich bereits im 650S und 675LT bewährt hat, lässt sich in nur 15 Sekunden öffnen und schließen, und das auch während der Fahrt. Der flotte Brite darf dabei aber nicht schneller als 40 km/h fahren. Eine Besonderheit der zweiteiligen Dachkonstruktion ist das Heckfenster, das bei geöffnetem Dach auf Wunsch als Windschott dient und auch bei geschlossenem Verdeck elektrisch hoch- und heruntergefahren werden kann.

Das Cockpit entspricht bis auf die Dachbedienung jenem des Coupés und verzichtet McLaren-typisch auf überflüssigen Schnickschnack und auch auf jene Perfektion, die man etwa in einem Audi R8 Spyder oder einem Porsche 911 Turbo Cabriolet findet. Aber das dürfte wohl nur die allerwenigsten Käufer stören, denn ein McLaren ist schließlich in erster Linie eine möglichst kompromisslose Fahrmaschine. Und obwohl der 570S Spider eigentlich alles mitbringt, um auch auf den Rennstrecken dieser Welt zu glänzen, kommt auch die Alltagstauglichkeit nicht zu kurz. Der Brite bietet wie seine Sports-Series-Brüder eine perfekte Kombination aus Kontrollierbarkeit und direktem Fahrgefühl. Selbst im sogenannten Track Modus bleibt der 570S Spider stets gutmütig und problemlos beherrschbar.

Technische Daten

Motor: 3,8-Liter-V8-Doppelturbo-V8-Benziner; Leistung: 419 kW (570 PS) bei 7 500 U/min; Max. Drehmoment: 600 Nm bei 5 000 bis 6 500 U/min; Kraftübertragung: Sieben-Gang-Automatik, Heckantrieb; Länge x Breite x Höhe: 4 530 x 1 930 x 1 202 Millimeter; Leergewicht: 1 359 Kilogramm; Kofferraum: 150 plus 52 Liter; 0-100 km/h: 3,2 Sekunden; 0-200 km/h: 9,6 Sekunden; Höchstgeschwindigkeit: 328 (bei offenem Dach: 315) km/h; ECE-Verbrauch: 10,7 Liter pro 100 Kilometer; CO2-Ausstoß: 249 Gramm pro Kilometer; Preis: ab 205 410 Euro.