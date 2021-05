Für den Bestseller der japanischen Marke gab es ein verfeinertes Kodo-Design und weiterentwickelte Skyactiv-Motoren.

Mazda hat den CX-5 überarbeitet

Für den Bestseller der japanischen Marke gab es ein verfeinertes Kodo-Design und weiterentwickelte Skyactiv-Motoren.

Von Jean-Philippe Schmit

Mazda hat seinen Bestseller, den Kompaktsuv CX-5 überarbeitet. Für das Modelljahr 2021 standen die Aspekte Komfort und Konnektivität im Vordergrund. Die Motoren erhielten Feinschliff und sind nun noch sparsamer.

Die japanische Nobelmarke legt viel Wert auf Design. Die Formensprache des Herstellers aus Hiroshima trägt sogar einen Namen: Kodo, was „Herzschlag“ bedeutet. „Unsere Philosophie basiert auf unserer Überzeugung, dass ein Automobil mehr ist als ein reines Transportmittel oder ein Stück Blech“, sagt Ikuo Maeda, Chefdesigner bei Mazda. „Die Energie, die in der Dynamik von Lebewesen und in deren Bewegungen steckt haben wir eingefangen und in unsere Fahrzeuge injiziert.“

Für das CX-5-Modell des Jahrgangs 2021 wurde die Kodo-Formensprache weiterentwickelt, eine Designrevolution blieb aus. Trotz behutsamer Überarbeitung kann sich das Resultat sehen lassen: Der neue Mazda CX-5 ist schlicht und elegant - ohne protzig oder aggressiv zu wirken. Das energiegeladene Lebewesen, das die Designer inspirierte, war keine zum Sprung ansetzende Raubkatze. Sehr erfrischend.

Phänomenaler Klang

Im sauber verarbeiteten Innenraum sind die Neuerungen deutlicher. Mit der neuesten Version der MyMazda App, die im Apple App Store und im Google Play Store verfügbar ist, erhält der Fahrer Zugriff auf eine Vielzahl von Funktionen. Damit kann er beispielsweise aus der Ferne das Fahrzeug verriegeln, den Standort des Fahrzeugs abrufen, das Navigationssystem bereits von zu Hause aus programmieren und Werkstatt-Termine vereinbaren.

Das Zentraldisplay wurde auch angepasst und ist jetzt größer und hochauflösender. Dass die Bedienung auch ohne einen schnell verschmutzenden Touchscreen funktioniert, beweist der Hersteller aus Japan. Sie erfolgt exakt und intuitiv mit einem Dreh-Drück-Knopf auf der Mittelkonsole. Ein neuer digitaler 360° Monitor mit vier Kameras erfasst das Fahrzeugumfeld und erleichtert Parkmanöver und das Rangieren. Außerdem überzeugt das speziell für den Mazda CX-5 entwickelte BOSE-Sound-System mit einen phänomenalen Klang. Dies ist aber den teureren Modellen vorenthalten.

Feinschliff gab es auch bei den Skyactiv-Motoren. Die Benziner sind klassische Saugmotoren, sie schöpfen aus zwei Liter Hubraum 163 PS und aus 2,5 Liter 194 PS. Beim Antriebsstrang geht der japanische Hersteller einen ganz eigenen Weg. Mazda ist überzeugt, dass im konventionellen Verbrennungsmotor noch jede Menge Optimierungspotenzial steckt. Der Wirkungsgrad etwa soll sich von aktuell 40 Prozent auf 70 Prozent steigern lassen. Die Stellschraube dazu ist das Verdichtungsverhältnis – zumindest für Mazda.

Saubere Verbrennung

Die Skyactiv-G-Motoren haben ein, für Benziner extrem hohes Verdichtungsverhältnis von 13 :1. Andere Hersteller bevorzugen aus Angst vor ungewollten Selbstzündungen lieber Werte um 10:1. Mazda löste das Problem mit speziellen Kolben, Injektoren und einem 4-in-2-in-1-Abgassystem. Auch bei hohen Drehzahlen ist Motorklopfen kein Problem. Der Hersteller ist sich sogar so sicher, dass er nur Super E10 vorschreibt.

Der NEFZ-Verbrauch des 2.0-Motors mit Schaltgetriebe und Frontantrieb beträgt genau 6,0 l/100 km. Der große Motor verbraucht, als Allradler und mit Automatik, einen Liter mehr. Ein anderer Vorteil der hohen Verdichtung ist neben dem geringeren Verbrauch auch die sauberere Verbrennung. So erfüllen beide Skyactiv-G Benzinmotoren ohne zusätzlichen Benzin-Partikelfilter die Anforderungen der strengen Abgasnorm Euro 6d.

Beim Dieselmotor ging Mazda den genau umgekehrten Weg, die Skyactiv-D-Motoren haben mit 14:1, „das weltweit niedrigste Verdichtungsverhältnis in einem Pkw-Dieselmotor“, sagt der Hersteller. Der Vorteil hier ist eine kühlere und homogenere Verbrennung. Daraus ergeben sich geringere NOx- und Rußemissionen. Um die strengere Euro 6d-Norm zu erfüllen, musste Mazda auf einen SCR-Kat mit Harnstoffeinspritzung zurückgreifen. Der Bi-Turbo-Dieselmotor mit 2,2 Liter Hubraum und 150 PS schluckt genau fünf Liter Diesel auf 100 km. In der Leistungstufe mit 184 PS ist er sogar 0,1 Liter sparsamer. Beim Diesel beginnen die Preise bei 35.284 Euro.

Eine Hybridversion gibt es nicht. Bei allen CX-5-Motoren ist das i-stop-System serienmäßig. Beim Skyaktiv-G 194 ist das Bremsenergierückgewinnungssystem i-Eloop Serie. Auch hier geht Mazda konsequent ein anderen Weg und speichert die gewonnene Energie nicht in einer Batterie, sondern in einem Kondensator. Dieser speist auch keinen Elektromotor sondern versorgt andere Verbraucher, wie die Scheinwerfer, die Klimaregelung oder das Audiosystem mit Strom. Der Benzin-Motor erhält so zwar keine Unterstützung eines Elektromotors, er braucht aber auch keine zusätzlichen Verbraucher zu versorgen. Das spart Benzin und sorgt dafür, dass auch jedes PS auf der Straße ankommt.

Technische Daten Motor: Reihenvierzylinder; Hubraum: 2.488 cm³; Leistung: 194 Ps bei 6.000 U/min; Drehmoment: 258 Nm bei 4.000 U/min; Kraftübertragung: Sechsstufen-Automatikgetriebe; Leergewicht: 1.509 kg; Tankinhalt: 56 Liter; Verbrauch: 7,6 l/100km (WLTP); 0 auf 100 km/h : 8,9 sec; Höchstgeschwindigkeit: 195 km/h; Preis: 36.251 Euro

