(mid/MB) - Mazda hat im vergangenen Sommer nach rund fünf Jahren Bauzeit das Erfolgsmodell CX-5 neu aufgelegt. Die Neuauflage sieht ihrem Vorgänger zwar ziemlich ähnlich, der Feinschliff im Detail zeigt aber doch Wirkung. So ist die Front mit knackigen Kanten und deutlicher konturierten Scheinwerfern einen Tick aggressiver. Die leicht nach hinten versetzten A-Säulen und die dezent reduzierte Höhe sorgen im Zusammenspiel mit der sanfter geschwungenen Seitenlinie für einen elegant-dynamischen Auftritt wie aus einem Guss. „Kodo-Design“ nennen das die Japaner.

Das Motorenangebot für den CX-5 wartet mit einer Neuheit auf, die sich an der auch im SUV-Bereich erkennbaren Abkehr vieler Kunden vom Diesel orientiert. Ganz neu in der Antriebspalette ist nämlich ein 143 kW (194 PS) starker 2,5-Liter-Benziner mit spritsparender Zylinderabschaltung, der ausschließlich mit Allradantrieb und Sechs-Stufen-Automatik angeboten wird. Laut Norm gibt er sich mit 7,1 Liter je 100 Kilometer zufrieden. Der bestens bekannte 2,0-Liter-Benziner leistet mit Frontantrieb 120 kW (163 PS) und mit Allradantrieb 118 kW (160) PS. Den 2,2-Liter-Diesel gibt es mit 110 kW (150 PS) weiter wahlweise mit Front- oder Allradantrieb, mit 129 kW (175 PS) grundsätzlich mit Kraft auf allen Vieren.



Platz gibt es im CX-5 reichlich, vier Personen sind sehr gut untergebracht und dürfen sich über angenehme Materialien und über auch für große Mitteleuropäer geeignetes Gestühl freuen. Der Kofferraum ist glattflächig, gut nutzbar und hat ein Volumen von 506 bis 1 620 Liter. Das ist nicht rekordverdächtig, aber auf alle Fälle alltags- und urlaubstauglich.



Die verwindungssteifere Karosserie sorgt in Kombination mit dem frisch abgestimmten Fahrwerk und der neu getunten Lenkung für ein souveränes, sicheres Fahrverhalten. Der Japaner folgt stoisch dem vorgegebenen Kurvenradius, der Fahrer kann es ruhig auch mal etwas flotter angehen lassen.



Die Federung ist noch etwas schluckfreudiger geworden, insgesamt fühlt man sich im Mazda-SUV rundum gut aufgehoben und betreut. Das ist auch ein Verdienst der serienmäßigen Fahrdynamik-Regelung G-Vectoring Control, die dezent im Hintergrund Lenkreaktionen, Kurvenstabilität und Fahrkomfort optimiert.



Zum souveränen Eindruck tragen auch die feinen neuen Zutaten bei. So ist der SUV-Bestseller aus Hiroshima jetzt in den feineren Versionen auch mit einem Head-up-Display zu haben, das seine Infos auf die Windschutzscheibe projiziert – eine Premiere für Mazda in Europa. Neu sind unter anderem auch die elektrisch bedienbare Heckklappe, die elektrisch einstellbaren Ledersitze, die Smartphone-Einbindung und das spezielle Bose-Sound-System mit zehn Lautsprechern.



Und dann hat Mazda natürlich auch bei den Assistenzsystemen nachgelegt. Etwa mit dem City-Notbremsassistenten mit Fußgängererkennung, der Verkehrszeichenerkennung, dem verbesserten Matrix-LED-Lichtsystem, der adaptiven Geschwindigkeitsregelanlage mit Stop-and-Go-Funktion sowie dem Spurhalte- und Spurwechsel-Assistenten.