(dpa) - Mit der vornehmen Blässe der oberen Zehntausend ist es bald vorbei - zumindest wenn es nach Mercedes-Designchef Gorden Wagener geht. Denn mit einer offenen Maybach-Studie für die Car Week im kalifornischen Monterey will er jetzt Lust machen auf ein Sonnenbad im Smoking und präsentiert dafür bei dem Treffen der Auto-Enthusiasten das Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet.

Der luftige Zweisitzer mit einem von Roségoldfäden durchzogenen Stoffverdeck misst dem Hersteller zufolge knapp sechs Meter. Er ist eine Weiterentwicklung des vor Jahresfrist am gleichen Ort enthüllten Coupés. Angetrieben wird der Luxusliner von vier Elektromotoren, die auf zusammen 550 kW/750 PS kommen, in weniger als vier Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen und ein Spitzentempo von 250 km/h ermöglichen sollen, teilt Mercedes weiter mit und gibt die Reichweite des flachen Akkus im Wagenboden mit über 500 Kilometern an.

Luxus pur im Innenraum

Jetzt, wo das Dach offen ist, lässt sich auch das unkonventionelle Design des Innenraums erkennen. So sitzen die Passagiere auf zwei ledernen Sesseln, die über einem gläsernen Mitteltunnel schweben und am Rand mit der Innenraumverkleidung verschmelzen. Um sie herum verlaufen digitale Displays mit berührungsempfindlichen Bildschirmen. Hinter dem Lenkrad stehen als gewollter Kontrast edle Rundinstrumente mit analoger Technik, erläutert Wagener weiter.

Zwar gibt es bei Mercedes offiziell keine Pläne für eine Serienfertigung. Doch versteht Wagener das Vision 6 Cabrio auch als eine „Hommage an die glorreiche automobile Haute Couture der exklusiven Cabriolets, die von Hand gefertigt wurden“ - und lässt so zumindest ein Hintertürchen für eine Kleinstserie offen.