Maserati fait rêver avec la nouvelle MC20

La MC20 est au passage une référence à la MC12, légendaire hypercar des années 2000 qui a tout gagné.

Par Stéphane Lémeret

L'histoire de Maserati est jalonnée de voitures d’exception. Mais cela faisait plus de 15 ans, depuis l'époustouflante MC12, qu'on en attendait une nouvelle. La voici aujourd'hui, et elle s'appelle MC20. Ce nom pas franchement romantique est la contraction de Maserati Corse et de 2020. Et c'est au passage une référence à la MC12, légendaire hypercar des années 2000 qui a tout gagné: d'innombrables compétitions (dont les 24H de Spa à trois reprises) et le cœur des collectionneurs très fortunés.

La MC20 est donc un peu l'héritière de cette icône, bien qu'elle ne joue pas dans la même catégorie. Cette nouveauté est en effet une „simple“ supercar, de la catégorie des Ferrari F8 et McLaren 720S. Sa production n'est pas limitée, et son prix est donc loin d’atteindre les sommets de sa devancière, même s’il est évidement élevé: 216.000 euros TVAC. Elle reprendra pourtant le flambeau de son aïeule sur les circuits, puisque la MC20 sera bientôt déclinée en version course.

„Super“, pas „hyper“

Années 2020 obligent, son moteur n’est pas un gros V12 comme celui de sa grande sœur mais un plus raisonnable V6 bi-turbo 3 litres de 630 chevaux, pour seulement 1.500 kilos.

La découverte commence sur le circuit de Modène et ce sont d'abord les yeux qui se régalent. Elle est splendide, cette MC20. Spectaculaire et élégante, sans ostentation mais bourrée de caractère. Exactement l’idée qu'on se fait d’une Maserati. A bord, on trouve tout de suite une position de conduite idéale et, très bon point, l’ergonomie est „normale“ : aucune bizarrerie compliquée à appréhender, comme sur certaines concurrentes. Juste un regret pour le volant dérivé de celui de l’Alfa Giulia, même s’il est élégant.

La MC20 est une vraie Maserati: spectaculaire, mais pas ostentatoire. Photo: Maserati

Au démarrage, la MC20 se révèle discrète: elle ne réveillera pas vos voisins lorsque vous irez chercher les croissants du dimanche matin! Mais en action, on retrouve la petite musique italienne qui rend les choses plus „vivantes“ qu’avec un V8 McLaren par exemple. Côté performances, inutile de dire que cela pousse, vous vous en doutez. Nous retiendrons donc plutôt la facilité de prise en main de cette machine.

En mode «Sport», position intermédiaire entre „GT“ (confort) et „Corsa“ (circuit), la direction est tellement précise et le châssis donne une telle confiance que vous comprenez vite que la MC20 ne vous trahira pas. Sur cette position, l’ESP anti-sortie de route intervient assez vite, ce qui est rassurant pour ceux qui n’ont pas l’habitude de pousser une voiture à la limite. En mode „Corsa“, la MC20 dévoile un autre caractère. Là, c'est du fun sans retenue: petites dérives du train arrière très faciles à maîtriser, et intervention tardive de l’ESP lorsque vous dépassez vraiment les bornes. Parfait pour pleinement ressentir l’auto sans se faire peur. Quant à la boîte séquentielle 8 rapports et aux freins carbone-céramique, ils sont parfaits pour cette utilisation „circuit“. Mais quid sur la route ?

Pour tous les jours

Après l'essai circuit sur piste sèche, c'est sous le déluge que nous avons testé la MC20 sur route ouverte. Une expérience révélatrice, car alors que conduire une supercar dans ces conditions est souvent stressant, nous nous sommes tout de suite sentis très à l’aise. Confort général, facilité de conduite … La confiance est de mise. Le moteur ronronne gentiment, toujours prêt à faire parler sa souplesse pour un dépassement. Cette supercar semble faite pour les longues distances. Après deux heures de conduite, pas la moindre fatigue. Et on comprend du coup pourquoi Maserati a prévu deux coffres relativement généreux: la MC20 permet vraiment d’envisager un long week-end en couple.

Maserati commet donc ici une automobile unique, tant par sa beauté que par son confort, sa facilité d’utilisation au quotidien, et bien sûr sa sportivité exacerbée. Nous n'avions plus eu autant envie d'une voiture depuis longtemps!

Données techniques moteur: V6, bi-turbo, essence, 3.000 cc; puissance: 630 ch; couple maximal: 730 Nm de 3.000 à 7.500 tr/min; transmission: aux roues arrière; boîte: auto doubleembrayage 8 rapports; lxlxh: 4.669 x 1.965 x 1.221 mm; poids à vide: 1.500 kg; volume du coffre: 100 + 50 l; réservoir: 60 l; 0à100 km/h: 2,9 sec.; vitesse maximale: 325 km/h; consommation (WLTP): 12,4 à 14,8 l/100 km; émissions CO2 (WLTP): 245 à 282 g/km; prix: 216.000 euros

