Der Name Breguet steht nicht nur für hochwertige Uhren, sondern auch für ein Haus mit einer spannenden Geschichte, die eine historische Verbindung zum Meer aufweist. Und das obwohl der Uhrmacherbetrieb seinen Ursprung nicht in einer Küstenstadt hat.

Marine-Uhrmacher aus Leidenschaft

Alles begann mit Louis-Abraham Breguet, einem gebürtigen Schweizer, der 1775 nach Lehre und Mathematikstudium eine Uhrmacherwerkstatt in Paris eröffnete und es innerhalb weniger Jahrzehnte zu äußerst großem Ansehen brachte. Zu seinen treuen Kunden zählte auch das französische Königshaus. So verwundert es nicht, dass ihn König Louis XVIII. zunächst 1814 zu einem Mitglied des 1795 gegründeten Instituts „Bureau des Longitudes“ – dessen Hauptaufgabe es war, die Längengrade auf See zu bestimmen – berief und schließlich 1815, im Alter von 68 Jahren, zum „Horloger de la Marine royale“ ernannte, die höchste Auszeichnung für einen Vertreter seines Fachs. Dies hatte Breguet aber nicht alleine seinen Zeitmessern zu verdanken, die unter anderem Marie Antoinette oder Zar Nikolaus erfreuten, sondern den Marinechronometern – sogenannte Längenuhren –, die das Haus nach 1806 in zunächst geringer Stückzahl herstellte. Die Beziehung zur französischen Marine hatte über den Tod des Firmengründers im Jahr 1823 hinaus Bestand, bis weit ins 20. Jahrhundert hinein.

Breguet „Marine Équation Marchante 5887“, Preis auf Anfrage Foto: Hersteller

Heute erinnern nicht nur mehr die Ausstellungsstücke im kleinen Museum des Hauses Breguet an der Place Vendôme an die enge Beziehung der Marke zur Seefahrt. Auch im Sortiment sind noch einige Verbindungen zu finden – allen voran in der „La Marine“-Kollektion, wie etwa die 2017 vorgestellte „Marine Équation Marchante 5887“ (Foto), die als besonderes Feature neben der gewöhnlichen Uhrzeit auch die „wahre Sonnenzeit“, also die von der Sonne bestimmte Uhrzeit, mittels eines zweiten Minutenzeigers anzeigt. Die Äquationsniere, die die zur wahren Sonnenzeit benötigten Informationen liefert, ist auf einer transparenten Saphirglasscheibe mit Monatsindexierung befestigt.

Des Weiteren unterstützt die Marke die Stiftung Race for Water, die sich für den Erhalt der Ozeane einsetzt und auf das Problem der Verschmutzung der Meere durch Plastik aufmerksam macht. Derzeit ist ein Expeditionsschiff von Race for Water auf den Weltmeeren unterwegs. Bei 35 Zwischenstopps werden dabei Möglichkeiten aufgezeigt, wie auch schon heute Kunststoffabfälle in Energieressourcen verwandelt werden können.

Effizient und nachhaltig zugleich

„Ziel der neuen Expedition ist es, der Welt neue Hoffnung zu geben, indem wir zeigen, dass es möglich ist, das Problem der Plastikverschmutzung zu lösen“, erläutert Marco Simeoni, Präsident der Schweizer Stiftung. „Der Schlüssel hierfür ist Bildung. Wir konzentrieren uns daher vor allem auf die jüngeren Generationen. Gleichzeitig zeigen wir den Entscheidungsträgern, die wir auf unseren Zwischenstopps treffen, dass Innovationen und neue Geschäftsmodelle effizienter sein und nachhaltige Vorteile für Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft generieren können.“