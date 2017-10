(nr) - Karos gehören zu den großen Gewinnern der aktuellen Herbst/ Winter-Schauen. Wobei das Muster in dieser Saison nicht nur in altbewährter Form in Erscheinung tritt, sondern häufig mit ungewöhnlichen Formaten, Farbverläufen und -kombinationen für Abwechslung sorgt. So etwa bei Paul Smith. Der britische Designer peppte den Klassiker kurzerhand mit Polka Dots auf.

Ebenfalls omnipräsent: Blazermäntel aus Wolle – nicht selten mit zweireihiger Knopfleiste –, die eine unterschwellige militärische Strenge ausstrahlen.



Bitte wenden: Der asiatisch anmutende Steppmantel von Patrizia Pepe lässt sich beidseitig tragen. Foto: Hersteller

Mit Schwung: Das in Adelskreisen beliebte Mantelkleid zeigt sich bei Uterqüe von der sportlichen Seite. Foto: Hersteller

Seitenwechsel: Der Blazermantel von Tommy Hilfiger wird durch Farbakzente optisch aufgelockert. Foto: Hersteller

Daneben nehmen gesteppte Daunenmäntel nun schon seit einigen Jahren einen wesentlichen Platz im Einzelhandel ein. Wobei die mollig warmen Basicteile durch knalligere Farben und Metallicglanz ein optisches Upgrade erfahren haben.

Zudem überraschen auffallend viele Designs bei näherem Hinsehen mit besonderen Details, darunter unkonventionell gesetzte Nähte, Farbakzente und Schnittführungen.