Mailand

Die Design Week meldet sich zurück

Von Jessika Maria Rauch (Mailand)

Von Jessika Maria Rauch (Mailand)

Mailand ist erwacht und die Welt endlich wieder zu Besuch: Die „Milan Design Week“ meldete sich vom 5. bis 10. September nach anderthalb Jahren Zwangspause zurück und mit ihr die bunten, kreativen Präsentationen neuer Produkte und Projekte bekannter Marken, etablierter Designschmieden oder auch aufstrebender Kreativschaffender. Was in diesem Jahr besonders in Erinnerung bleiben wird? Dass man sich endlich wieder persönlich treffen konnte, so das spontane Fazit vieler.

Passend zur motivierten Stimmung der Aussteller und Besucher ging es in diesem Jahr vor allem beim „Fuorisalone“ in Vierteln wie Brera farbig und festlich zu: von großen Blumenarrangements des japanischen Künstlers Azuma Makoto für Bulgari in der Galleria d’Arte Moderna, einer siebzehnfachen Neuauflegung des „Medallion Chair“ von Dior im prächtigen Palazzo Citterio bis hin zu märchenhafter Papeterie und Wohn-Accessoires von Gucci.

Außerdem (erneut) omnipräsentes Thema: Nachhaltigkeit – und zwar in jeglicher Hinsicht. Modulare Regalsysteme aus recyceltem Holz, die beliebig zusammengesetzt und vielseitig verwendet werden können, oder auch avantgardistische Vasen aus Bio-Kunststoff, der auf Basis von Mais hergestellt wird – nicht nur die italienischen Designer, die bei der Onlineplattform „Design Italy“ ihre innovativen Kreationen verkaufen, denken materialseitig im Sinne der Kreislaufwirtschaft.

So geht Nachhaltigkeit: Vasen aus Bio-Kunststoff auf der Basis von Mais von DygoDesign. Foto: Jessika Maria Rauch

Das neue Modell „Bold" von Dante Goods and Bads ist ein Statement-Stück aus Kork, Aluminium und Leder. Foto: Jessika Maria Rauch Märchenhaft: Wohnaccessoires von Gucci im unverkennbaren Look der Florentiner Modemarke. Foto: Vanessa A. Heredia

Design aus Luxemburg

Auch der Luxemburger Designer Christophe de la Fontaine, der gemeinsam mit seiner Frau Aylin Langreuter das Label Dante Goods and Bads führt, hatte Neues im Gepäck und betont: Gutes Design ist immer nachhaltig. So spielt de la Fontaine bei seinem neuen Bücherregal „Babel“, das wie ein Karussell funktioniert, so einfach wie genial mit Multifunktionalität; seine Einzelteile funktionieren mit einem Handgriff, etwa auch als Blumenhocker oder Beistelltisch. Das erste Sofa des Labels, „Serpentine“, ist Chaiselongue, Sitz- und Liegesofa in einem. Zusammen mit weiteren Designern bauten sie ihre Neuheiten und die Kunstobjekte von Aylin Langreuter installationsartig auf.

Macher, Medien und Enthusiasten: Was einst als Fachmesse begann, hat sich über die Jahre zum weltweit bekannten Großereignis für Design entwickelt. Die internationale Möbelmesse „Salone del Mobile“ fand im Jahr 1961 zum ersten Mal statt, seit den 1980er-Jahren trifft man sich vor allem auch in der Stadt.

Viertel wie das Brera oder Isola Design District, die Zona Tortona und andere Nachbarschaften laden zu Ausstellungen, Talks und Aperitivo ein. Nach dem Dinner im begrünten Innenhof einer Osteria, etwa dem der Osteria del Binari, oder dem eleganten Il Salumaio di Montenapoleone, trifft man sich in der Bar Basso auf einen Negroni sbagliato.

Auf dem Streifzug durch die Gassen landet fast jeder Besucher in der Dimore Gallery in Brera, wo man am liebsten gleich einziehen würde. Foto: Silvia Rivoltella

Dass Klotzen statt Kleckern schön sein kann, stellte Bulgari zusammen mit Blumenkünstler Azuma Makoto im Bulgari-Hotel und der Galleria d'Arte Moderna unter Beweis. Foto: Bulgari Der „Medallion Chair" von Dior ist seit 1947 auf dem Markt. Seine unzähligen ikonenhaften sowie neuen Ausführungen wurden eindrucksvoll in Szene gesetzt. Foto: AFP

Porzellan aus dem Hause Hermès Die Hermès Home Collection spielt wie gewohnt die gesamte Klaviatur des Materialmix in Perfektion. Der Aufbau der Neuheiten im La Pelota an der Via Palermo, wo das Pariser Traditionshaus wieder kurzerhand eingezogen war, zeigte fünf Häuser, deren Außenwände mit geometrischen Formen in kräftigen Farben bemalt waren. Innen fanden jeweils verschiedene Kollektionen ein temporäres Zuhause. Im Zentrum platziert: ein aus Holz gefertigter und mit Pappmaché eingekleideter Sessel, der von Bijoy Jain vom Studio Mumbai entworfen wurde. Elegante Plaids aus Kaschmir, ein 22-teiliges Porzellanservice mit filigranem Dekor, dekorative Schatullen und weitere Wohnaccessoires tragen unverkennbar die Handschrift der Designmarke.

Die Hermès Home Collection Foto: Maxime Verret

Die Hermès Home Collection Foto: Maxime Verret Die Hermès Home Collection Foto: Maxime Verret

Die aus Kupferfolie gefertigten und mit schablonierter Emaille eingefärbten Speiseteller der „Sialk“-Serie sind nicht nur optisch zum Verlieben, auch die Herstellungstechnik fasziniert. Mehrere Dekorationsschritte und Brennvorgänge sind erforderlich, um diese einzigartigen Stücke zu fertigen. Bei so viel Stilsicherheit ist die Vorfreude auf die Neueröffnung der Hermès-Boutique in Luxemburg-Stadt im November groß. Zu diesem Anlass wurden auch zwei heimische Künstler dazu eingeladen, das neue Geschäftslokal in Szene zu setzen: Martine Feipel & Jean Bechameil.

