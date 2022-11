Das Feinschmeckerportal „La Liste“ hat den Gastronomiebetrieb unter Leitung von Cyril Molard auf Platz 235 unter den Top 1.000 gelistet.

Auszeichnung

„Ma langue sourit“ zählt zu den besten Restaurants der Welt

(Sch) - Dass Cyril Molard zu den Top-Küchenchefs des Großherzogtums gehört, dürfte den meisten nicht neu sein - immerhin hat sich der Gastronom bereits zwei Sterne erkocht. Nun kann er mit seinem Restaurant „Ma langue sourit“ auf eine neue Auszeichnung blicken: Das Portal „La Liste“ hat das Restaurant aus Moutfort unter die Top 1.000 Gastronomiebetriebe weltweit gewählt ... und das auf den stolzen Platz 235.

Der Küchenchef und sein Team durften sich dabei über 94,5 von 100 möglichen Punkten freuen. Damit landen sie im weltweiten Ranking nicht nur auf Platz 235, also unter den Top 500, sondern luxemburgweit auch auf Platz eins. Ebenfalls aus dem Großherzogtum ins Ranking aufgenommen wurden die Restaurants „Mosconi“ (91 Punkte), „La Distillerie“ (83,5), „Lea Linster“ (82,5) und „Clairefontaine“ (81).

Bei der Erstellung der Liste beruft sich das Portal „La Liste“ auf eine Zusammenstellung von „Hunderten von Reiseführern, Tausenden von Medienpublikationen und Millionen von Online-Rezensionen“, wie auf der Webseite zu lesen ist.

Zunächst fasse man dabei die Bewertungen der besten Restaurants der Welt „von mehr als 600 Reiseführern und vertrauenswürdigen Publikationen“ in einer Datenbank zusammen. In einem zweiten Schritt werden die Bewertungen anhand von Umrechnungstabellen in eine Standardnote zwischen 0 und 100 umgerechnet. Danach bitte man mehrere Tausend Köche, ihre Meinung über lokale Reiseführer abzugeben. Anhand der Ergebnisse dieser Umfrage werde jeder Reiseführer mit einem „Vertrauenswürdigkeitsindex“ von 0 (überhaupt nicht vertrauenswürdig) bis 10 (sehr vertrauenswürdig) bewertet.

Für jedes gelistete Restaurant wird so der Durchschnitt aller standardisierten Bewertungen errechnet und nach dem Vertrauenswürdigkeitsindex der jeweiligen Quelle gewichtet. Zehn Prozent der Bewertung ergeben sich daneben aus Online-Kundenrezensionen.

