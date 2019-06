Luxus aus Luxemburg

Georges Weyer aus Bereldingen präsentiert Loxo - eine mechanische Armbanduhr für Puristen, die ganz seinem Geschmack entspricht.

Der Grundstein für eine Leidenschaft, die ein Leben lang hält, wird meist in der Kindheit gelegt – so auch bei Georges Weyer. Der 59-Jährige Geschäftsmann aus Bereldingen erinnert sich noch genau an die Uhr, die er zur Erstkommunion erhielt und die ihn von Beginn an faszinierte.



„Als Kind war es für mich eine Notwendigkeit, eine Uhr zu tragen“, erklärt der 59-Jährige. „Im Internat musste man sich seine Zeit selbst einteilen – und daher hat man ständig auf eine Uhr geschaut.“

Im Laufe der Jahre kamen weitere Zeitmesser hinzu, darunter eine elektronische Stimmgabeluhr sowie eine Vielzahl von Quarzuhren ...