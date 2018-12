E-Sport ist auf dem Vormarsch. Auch in Luxemburg. Am Samstag wurde bei den zweiten Luxmasters in der Schungfabrik in Kayl das Landesfinale von "Counter-Strike:Global Offensive“ ausgetragen.

Luxmasters: Counter-Strike in Kayl

Michael JUCHMES E-Sport ist auf dem Vormarsch. Auch in Luxemburg. Am Samstag wurde bei den zweiten Luxmasters in der Schungfabrik in Kayl das Landesfinale von "Counter-Strike:Global Offensive“ ausgetragen.

Die diesjährige Bescherung der luxemburgischen Gamer fand bereits am Samstag, dem 1. Dezember, statt. An diesem Tag traf sich die E-Sport-Community des Landes zur zweiten Auflage der Luxmasters. Die besten Teams des Großherzogtums traten in der Schungfabrik in Kayl im Finale des Spiels „Counter-Strike: Global Offensive“ gegeneinander an. Das "Luxemburger Wort" sah den Gamern während des Wettkampfs am Monitor über die Schulter.



