Weltfrauentag

Luxemburger Naschwerk für den guten Zweck

Chocolatier Genaveh hat sich mit Künstlerin Sophie Medawar zusammengetan. Das Ergebnis der Kooperation kann sich sehen und schmecken lassen.

(LW) – Am 8. März, dem internationalen Frauentag, stehen - nomen est omen - einmal mehr die Vertreter des weiblichen Geschlechts im Mittelpunkt. Genauer gesagt: ihr Kampf um Gleichberechtigung, in einigen Ländern auch um Anerkennung oder einen Ausweg aus der Unterdrückung.

Doch der Weltfrauentag kann auch auf andere Art begangen werden, auf ganz süße beispielsweise - das beweist zumindest Chocolatier Genaveh. Das Unternehmen mit Sitz in Steinfort - an dessen Spitze die gebürtige Französin Alexandra Kahn steht - hat pünktlich zum 8. März eine neue Schokoladenkreation in Zusammenarbeit mit der luxemburgischen Künstlerin Sophie Medawar lanciert.

Die limitierte Edition besteht aus runden Medaillons aus Milch- und Zartbitterschokolade mit Motiven der Künstlerin, die libanesische Wurzeln hat. Der Erlös der Aktion kommt der Organisation „Femmes en détresse“ zugute, die sich für Frauen in Not- oder Gewaltsituationen einsetzt.



