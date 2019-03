Luxemburg klettert auf Platz 14 im Glücksranking

Bei der Lebensqualität rangieren die Länder in Nordeuropa ganz oben. Auch in Luxemburg lebt es sich laut UN-Weltglücksreport ganz gut.

(dpa/jt) – Finnland hat es in einem UN-Ranking zum zweiten Mal in Folge zum glücklichsten Land der Welt gebracht. Das besagt der neue Weltglücksreport, der am Mittwoch publiziert wurde. Etwas weniger froh sind die Menschen in Luxemburg: Das Land belegt den 14. Platz, noch vor Belgien (18) und Frankreich (24). 2018 rangierte das Großherzogtum noch auf Platz 17.

Generell geht es in Skandinavien den Menschen besonders gut, wie der am „Weltglückstag“ bei den Vereinten Nationen (UN) in New York veröffentlichte Bericht zeigt: Dänemark rangiert auf Platz zwei, gefolgt von Norwegen und Island ...