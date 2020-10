Am Samstagabend verwandelten sich die Galeries Lafayette in der Grand-Rue in einen Laufsteg. Anlass war die zweite Ausgabe der „Luxembourg Fashion Week“.

Lifestyle 17

Luxembourg Fashion Week: Defilee im Kaufhaus

Am Samstagabend verwandelten sich die Galeries Lafayette in der Grand-Rue in einen Laufsteg. Anlass war die zweite Ausgabe der „Luxembourg Fashion Week“.

(LW) - Paris, London, Mailand und jetzt Luxemburg? Daniel Kasindi und Fabiola Puga, die Gründer der „Fashion & Design Academy“ in Luxemburg, haben im vergangenen Jahr beschlossen, dem kleinen Großherzogtum einen Platz auf der großen modischen Landkarte zu sichern. Dies war die Geburtsstunde der ersten „Luxembourg Fashion Week“.

Klicken Sie sich durch die Bilder des Events:

17 Foto: Chris Karaba

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba

Die zweite Ausgabe des Events fand an diesem Wochenende im Kaufhaus Galeries Lafayette in der Grand-Rue statt - einem modernen Glaspalast, der den perfekten Rahmen für eine modische Show bieten sollte.

In diesem Jahr durften die Besucher neue Kreationen von insgesamt vier Marken bestaunen: Zaady, La Gräfin, Monica und Human Highness. Letzgenanntes Label ist das einzige mit Luxemburg-Bezug. Hinter diesem Namen verbergen sich Milli Maier und Tessy Antony de Nassau, die gemeinsam hochwertige Haar-Accessoires präsentierten.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.