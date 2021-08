Der Franzose Louis Vuitton erblickte vor 200 Jahren das Licht der Welt. Sein Name gilt heute als Synonym für Luxus, Qualität und Tradition.

Louis Vuitton

Vom Koffermacher zur Luxusmarke

Michael JUCHMES Der Franzose Louis Vuitton erblickte vor 200 Jahren das Licht der Welt. Sein Name gilt heute als Synonym für Luxus, Qualität und Tradition.

Taschen, deren Preis eine Monatsmiete beträgt, Mode, die von fleißigen Näherinnen von Hand in unzähligen Arbeitsstunden gefertigt wird, Schmuck und Uhren, die Begehrlichkeiten wecken – das Unternehmen Louis Vuitton ist in aller Welt bekannt. Der Markenname gilt als Synonym für Luxus, aber auch für Handwerkskunst, Tradition und Qualität. Wie bei vielen anderen Häusern auch ist der Name des Firmengründers zur Bezeichnung für das ganze Unternehmen geworden – zwei Wörter, denen man in vielen Luxuseinkaufsstraßen dieser Welt begegnet.

Angefangen hat alles natürlich in Paris, der Weltstadt der Mode – einer Metropole, die den jungen Louis Vuitton anzog wie das Licht die Motten: Geboren wurde Louis Vuitton am 4. August 1821 in Anchay im Departement Jura. Gegen den Willen seines Vaters machte er sich im Alter von 13 Jahren auf nach Paris, wo er schließlich im Jahr 1837 eine Lehre beim Koffermacher Romain Maréchal begann und sich schon bald zu einem begabten und äußerst beliebten Lehrling mauserte.

Ein Porträt des Koffermachers Louis Vuitton (undatierte Aufnahme). Foto: Louis Vuitton/dpa

Zur damaligen Zeit waren Koffer kein Luxusgut, sondern ein Gebrauchsmittel. Sie mussten einiges aushalten, denn auf Pferdewagen, Booten und dem neuesten Transportmittel, der Eisenbahn, ging es noch etwas rauer zu.

„Objets Nomades“: Raum für Kreativität Wie eng die Verbindung von Mode und Kunst ist, beweist das Pariser Traditionshaus Louis Vuitton seit 2012 mit der Linie „Objets Nomades“.

Selbständigkeit nach 17 Jahren

Nach 17 Jahren im Dienste des erfahrenen Monsieur Maréchal und der Arbeit als Hofkoffermacher für Kaiserin Eugénie eröffnete der begabte Handwerker Vuitton, der den Koffer in seiner flachen Form zum einfachen Transport einführte, schließlich seine eigene Werkstatt in der 4, Rue Neuve des Capucines (heute: Rue des Capucines), beim Place Vendôme und in der Nähe der großen Modehäuser der damaligen Zeit: Louis Vuitton Malletier.

Nur wenige Jahre später musste der begehrte Koffermacher bereits vor die Tore der Stadt ausweichen, um seinen Betrieb auszuweiten: 1859 siedelte er sich mit seinem Atelier in Asnières-sur-Seine an, wo er 20 Personen beschäftigte und Koffer aus einem strapazierfähigen, wasserabweisendem Material (zunächst: mit Roggenmehl bestrichenes Leinen) herstellte. Dorthin zog der Firmengründer im Jahr 1867 auch mit seiner Familie; in eine Villa, die heute als Archiv und Museum des Hauses fungiert.

Eine Anzeige des Hauses anlässlich der Weltausstellung in Paris im Jahr 1889. Foto: Louis Vuitton

Louis Vuitton, der sich in zwei Jahrzehnten vom Nobody zum Star der Handwerkerszene hochgearbeitet hatte und in den 1870er-Jahren auch den Deutsch-Französischen Krieg mit einigen Schwierigkeiten überstehen konnte, belieferte die Größen seiner Zeit. Der Afrika-Reisende Pierre Savorgnan de Brazza führte etwa Ende der 1870er-Jahre einen Louis-Vuitton-Koffer mit sich, der ein Bettgestell mit allem Zubehör enthielt.

Erfolg weltweit

1885 eröffnete Louis Vuitton seine erste Boutique außerhalb von Paris – in der Weltstadt London. Heute, mehr als ein Jahrhundert später, gibt es Dependancen auf allen Kontinenten, in Panama, Kolumbien und Peru ebenso wie in Marokko, Libanon, Jordanien oder auch in Vietnam und auf den Philippinen. Besonders hoch ist die Boutiquendichte jedoch in China, Japan und auch in den USA.

Das bekannte Monogram-Canvas, das den Namen des Firmengründers bis heute weiterleben lässt, wurde 1896, vier Jahre nach dessen Tod, von Georges Vuitton, seinem Sohn, eingeführt – auch um Imitationen der Produkte zu verhindern.

Das Unternehmen selbst feiert seinen bekannten Firmengründer auf unterschiedlichste Weise – und über mehrere Monate hinweg; unter anderem mit einem Videospiel, Schaufenstern, die von 200 Künstlern und Kreativen gestaltet werden, einem Kunstwerk des US-Malers Alex Katz, einem Buch von Caroline Bongrand über den Firmengründer (erscheint bei Gallimard im Oktober) sowie einer Dokumentation auf dem Apple-TV-Sender Explore Channel (ab Dezember).

