Geschenktipps

Löwenstarkes aus Luxemburg

Edle Mode, kreative Schmuckstücke und ein Retroaccessoire - sieben Geschenkideen für alle, die ein Stück Großherzogtum verschenken wollen.

(LW) - Belgische Schokolade, eine französische Designerhandtasche oder ein skandinavisches Dekorationsobjekt – unterm Tannenbaum werden in diesem Jahr wieder Geschenke zu finden sein, die beweisen, wie eng Europa doch in den vergangenen Jahrzehnten zusammengewachsen ist.

Doch nicht nur außerhalb der Landesgrenzen findet das Christkind allerlei Präsente für das Fest der Feste: Auch die Kreativszene des Großherzogtums hat in letzter Zeit einiges hervorgebracht, was sich perfekt dazu eignet, um seinen Liebsten eine große Freude zu bereiten. Welche Designobjekte und kleine Aufmerksamkeiten an Heiligabend für Begeisterungsstürme sorgen könnten, präsentiert die Lifestyle-Redaktion an dieser Stelle.

Hallo Handgelenk!

Foto: By Siebenaler

Nach ihrem Modedesignstudium hat sich Nathalie Siebenaler einen Traum erfüllt und sich mit einem eigenen Atelier in Berdorf selbstständig gemacht. Seidenarmband von By Siebenaler, um 45 Euro.



Kettenreaktion

Foto: Romantico Romantico Studios

Fanny Bervard, der kreative Kopf des Labels Romantico Romantico Studios, ist mit ihren Schmuckstücken wie dem Armband „Felice“ (um 230 Euro) noch bis Heiligabend in einem Pop-up-Store in der hauptstädtischen Rue de l'Eau anzutreffen.



Wärmespender

Foto: Hootli

Nicole Hansen sorgt mit ihrem Shop „Iunik Luxembourg – Berlin“ in der deutschen Hauptstadt für Heimatgefühle. Im Sortiment führt sie auch die Strickmütze „Boston“ ihres eigenen Labels Hootli, um 39 Euro.



Kreativer Kopf

Foto: Jacques Schneider

Der franco-luxemburgische Künstler Jacques Schneider hat sich innerhalb der vergangenen Jahre zu einer Eigenmarke entwickelt: Hoodie „Leiwe Boy“, um 90 Euro.



Animalisch

Foto: vol(t)age

Made in Luxemburg! Bei diesem V-Neck mit „(Gl)amour toujours“-Aufdruck trifft Seide auf feuriges Rot und Animal Print; Schal von vol(t)age, um 385 Euro.



Würzige Angelegenheit

Foto: wortshop.lu

Tony Tintinger ist nicht nur ein Meister am Kochtopf, sondern auch an der Werkbank. Den Beweis liefert er mit diesem Salzstreuer, um 39 Euro über wortshop.lu.



Luxusmode

Foto: Pierre Weber

Sorgen mit ihren Entwürfen für frischen Wind in der kleinen Modeszene des Großherzogtums: Tessy Antony de Nassau und Milli Maier alias Human Highness; Cape „Out of the Blue“, um 1.900 Euro.



Heimelig

Foto: wortshop.lu

Entführt auch an kalten Wintertagen mit dem Duft von Jasmin und Bergamotte in sonnigere Gefilde. Kerze „Irbis“ von Hymera Luxembourg, ab 42 Euro.

Haarige Angelegenheit

Foto: olala-berlin.com

Lisa Klein hat es zum Studium nach Berlin verschlagen. Dort versorgt sie Retrofans mit angesagtem Haarschmuck: Scrunchie „Spring Garden“ von Olala Berlin, um 10 Euro.



