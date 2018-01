von Marc Willière

In der Hauptstadt der erst seit 1991 unabhängigen Republik Slowenien fühlt sich der Besucher auf Anhieb wohl. Dafür sorgen in Ljubljana nicht nur die bescheidene Größe und die durch die 550-jährige ununterbrochene Zugehörigkeit zum Habsburgerreich angehauchte Architektur. Es ist vor allem die ausgeprägte Lebensfreude, die sich auch am Nachmittag eines Wochentages in voll besetzten Straßencafés widerspiegelt und den Neuankömmling sofort in ihren Bann zieht.

Dabei rücken die Spuren der unrühmlichen sozialistischen Staatsführung, die sich zum Glück weniger in Bausünden, sondern eher in Verfallsspuren und überfälligen Renovierungsarbeiten äußern, in den Hintergrund ...