Lissabon: „Shabby Chic“ am Tejo

Lissabon erlebt einen Aufschwung und bezaubert mit Kontrasten zwischen frisch renoviertem und kreativ genutztem Altbau.

Es hat sich einiges getan in Lissabon. Eine Vielzahl jener Gebäude, die man noch vor fünf Jahren dem Verfall preisgegeben sah, erstrahlt – nicht zuletzt dank ausländischer Investoren – wieder in neuem Glanz.

Nicht Rom, nicht mehr Barcelona: Lissabon ist „the place to be“. Gründe dafür gibt es genug: ein mildes Klima, das durch die Lage am Atlantik und der Mündung des Flusses Tejo begünstigt ist. Dazu an den meisten Tagen des Jahres strahlend blauer Himmel – und eine abwechslungsreiche Stadtarchitektur mit ebenso historischen wie pittoresken Gebäuden, imposanten und idyllischen Plätzen.

Einen Überblick über die rund 500 000 Einwohner zählende, teils hügelige Großstadt kann man sich mit einer Yellow-Bus-Tour verschaffen ...