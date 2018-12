Sie befindet sich in bester Nachbarschaft und hat selbst viel zu bieten: die Hafenstadt Salerno in Süditalien. Das Kunstfest „Luci d’Artista“ verwandelt Salerno jedes Jahr in ein funkelndes Winterwunderland.

Lichterzauber am Meer

von Jessika Maria Rauch

Seit dem Jahr 1997 gehört die Amalfiküste zum Unesco-Weltkulturerbe und lockt jährlich unzählige Touristen aus der ganzen Welt an. Positano, Amalfi, Ravello – die Liste der sehenswürdigen Ortschaften ist lang. Salerno spielt bei ihrem Trip in diesen Teil des Landes, wenn überhaupt, eine kleinere Rolle. Die Stadt ist im Sommer moderat besucht. Überraschenderweise ist dies im Winter anders, denn dann reist gefühlt halb Italien in die 135 000-Einwohner-Stadt, dazu kommen immer mehr Touristen aus aller Herren Länder.



Die ganze Stadt ist ein riesiges Lichtermeer. Foto: Jessika Maria Rauch

Das Lichtkunstfest „Luci d’Artista“ lockt rund 1,5 Millionen Besucher während seiner zweimonatigen Laufzeit nach Salerno, die Zahl der Bed & Breakfast-Adressen schwillt von 17 auf 300 an, so zumindest berichtet es ein Mitarbeiter der Kommune. „Le Luci“, wie die Veranstaltung von Einheimischen genannt wird, gibt es in Italien gleich zwei Mal: im norditalienischen Turin und im süditalienischen Salerno. Künstler entwerfen dabei entlang jährlich neu konzipierter Themen außergewöhnliche Beleuchtungskonzepte und Lichtobjekte, die mit Zehntausenden Leuchtkörpern die Stadt vom 9. November bis zum 20. Januar zum Funkeln bringen. „Der Tourismus und kulturelle Themen wie dieses stehen im Fokus und machen Salerno immer attraktiver für Gäste aus der ganzen Welt. Wir haben die Stadt in den vergangenen Jahren sehr gut entwickeln können“, sagt Bürgermeister Vincenzo Napoli.

Medusen, Muscheln und Küste

Passend zum diesjährigen Motto der Süd-Edition „Mare, Mito e la Divina Costiera“ – „Meer, Mythos und die göttliche Küste“ – hängen bunt leuchtende Medusen in den Gassen, Venusmuscheln an Hausfassaden, ein griechischer Tempel mit Poseidon erstrahlt auf einer Piazza, ein mehrere Meter hoher Engel flankiert den Dom gemeinsam mit Sternen und Trompeten, um nur einige Highlights zu nennen.

Ein Riesenrad ermöglicht aus gut 50 Metern Höhe den Blick auf Küste und Kunst, Weihnachtsmärkte mit lokalen Spezialitäten und traditionellen, von Hand gefertigten Krippen sorgen einmal mehr für eine wahrlich vorweihnachtliche Stimmung trotz milder Temperaturen um die 15 Grad. Während dieser Zeit des Jahres machen viele Restaurants, Hotels und Geschäfte den größten Teil ihres Jahresumsatzes.

An vor allem einem Produkt kommt man in der gesamten Region nicht vorbei: von Hand gefertigte und bemalte Keramik. Und das nicht nur beim obligatorischen Caffè am Morgen oder nach den Mahlzeiten in vielen lokalen Bars und Restaurants, sondern auch beim Schlendern durch die kleinen Gassen im malerischen „Centro Storico“. Neben traditionellen Ateliers, die mit Dekoren in den typischen Farben gelb, kobaltblau und kupfergrün die mediterrane Landschaft und lokale Früchte wie die Zitrone zelebrieren, bieten die Arbeiten junger Handwerkskünstler eigene Designs und erfüllen individuelle Wünsche für das Urlaubssouvenir mit Stil. Donatello Ciao von DecoBirds Ceramiche an der Via Porta Catena ist einer von ihnen und lässt sich gerne bei seiner Arbeit über die Schulter schauen. Er fertigt mehrere Kollektionen und Einzelstücke pro Saison an, viele sind Unikate. Sein kleiner Shop in der Altstadt ist sein Atelier.



Zeitgemäße, handgemachte Keramik findet man bei DecoBirds Ceramiche. Foto: Jessika Maria Rauch

Hut-, Schuh-, Uhrmacher – im historischen Teil Salernos begegnet man vielen klassischen Zünften und die Meister freuen sich, wenn sie stolz von ihrer Arbeit oder ihrer Heimatstadt erzählen dürfen. Das persönliche Gespräch mit den Lokalpatrioten lohnt sich und sicherlich auch immer die Frage nach ihrem Lieblingsrestaurant. Wenn auf eine Sache in Italien Verlass ist, dann ist es das gute Essen. Salerno liegt am Meer, somit sind Fischrestaurants immer eine gute Option und selbst in besonders touristischen Ecken der Stadt, wie dem Porto Turistico, für Gaumen und Geldbeutel empfehlenswert. So zum Beispiel das Restaurant Miglio Zero direkt auf dem Weg zur Anlegestelle der Fähren. Die Karte enthält immer den Fang des Tages und Klassiker wie Spaghetti Vongole oder Pasta Gamberoni. Authentisch und charmant kommen Tavernen wie A Corte (Largo Antica Corte Salerno) mit salernitanischen oder die Osteria Nonna Maria mit romanischen Spezialitäten daher, wie etwa Pasta Carbonara oder einer vegetarischen Option Cacio e Pepe.

Hauptstadt für fünf Monate

Die erste Besiedlung Salernos erfolgte bereits vor Christus, der Name geht auf die römische Kolonie und das Militärlager Salernum zurück. Die Stadt am Golf spielte in der Geschichte Italiens eine größere Rolle, als man erwarten würde. So war Salerno sogar für immerhin fünf Monate während des Zweiten Weltkrieges die Hauptstadt Italiens. Von Februar 1944 an bis zur Befreiung Roms im August war Salerno Sitz einer Regierung der nationalen Einheit, in der sich antifaschistische Kräfte, monarchistische Parteien und die faschistische Regierung Badoglio zusammengetan hatten.

Ambiente und Architektur

Viele historische Meilensteine sind in Museen wie dem Archeologico, dem Didattico mit Dokumenten der Schola Medica Salernitana, der einst ersten universitätsähnlichen Institution Europas, sowie im umfangreichen Stadtarchiv nachzuvollziehen. Salerno ist eine Stadt der Literatur und Street Art, was sich in der auf Hauswänden und Treppenstufen aufgetragenen Lyrik von Alfonso Gatto zum Beispiel am Aufgang zur Piazza Principe Amedeo dekorativ vereint. Antiquariate wie das von Antonino Frana, der in mehr als 15 Jahren in seinem kleinen Ladens Libri Sud an der Via Duomo gut 7 000 Bücher gesammelt hat, laden zum Stöbern ein.

Für Pausen im Grünen eignen sich der „Giardino della Minerva“, der Stadtgarten „Villa Comune“ sowie die mehrere Kilometer lange Strandpromenade Lungomare di Salerno. Den schönsten Ausblick auf die Stadt und den Golf bietet die mittelalterliche Schlossruine Castello di Arechi, benannt nach Fürst Arechi II. (8. Jahrhundert). Architekturfans kommen zudem dank der Arbeiten von Koryphäen wie Zaha Hadid und David Chipperfield auf ihre Kosten. Die aus dem Irak stammende und mittlerweile verstorbene Star–Architektin Zaha Hadid hat das Hafengebäude der Molo Manfredi, der Engländer Chipperfield den Justizpalast außerhalb des Zentrums entworfen.



Reiseinformationen Anreise: Flüge ab Luxemburg nach Neapel sind mit Stopover in Mailand, München oder Frankfurt buchbar, von Neapel aus geht es mit dem Zug ab dem Hauptbahnhof in rund 35 Minuten nach Salerno. Auch möglich: Direktflug Luxemburg-Rom wählen und dann mit dem Schnellzug zwei Stunden in südliche Richtung fahren. Ausflüge: Salerno hat drei Häfen und ist für Ausflüge in alle Himmelsrichtungen ideal positioniert. Vom Porto turistico im Osten und Molo Manfredi im Westen der Stadt kann man zu Tagesausflügen an die Amalfiküste, nach Capri und die südlich liegende Region Cilento aufbrechen. Unterkünfte: Salerno hat keine ausgeprägte Hotelkultur, sodass sich der Blick auf Airbnb oder bedandbreakfasts.it lohnt. Unterkünfte in Privathäusern wie dem B&B Time Off (Piazza Principe Amedeo) sind charmant und günstig (ab ca. 40 Euro pro Nacht). Zu den besten Hotels gehört das Villa Poseidon Boutique Hotel in der Altstadt (4 Sterne, ab 100 Euro pro Nacht). Für diejenigen, die sich die Nacht auch bis zu 2 500 Euro kosten lassen, ist ein Zimmer auf einer Privatjacht eine Option. Zum Dinner lässt man sich ins Sterne-Restaurant La Caravella dal 1959 nach Amalfi schippern.