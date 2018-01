(mid/MB) - Wenn aus gekränktem Stolz etwas Großes entsteht: Als sich Toyota-Präsident Akio Toyoda beim exklusiven „Concours d'Elegance“ im kalifornischen Pebble Beach anhören musste, dass die Nobel-tochter Lexus keine schönen Autos baue, beschloss der mächtige Firmenchef, es den Kritikern mal richtig zu zeigen. Ein Zeichen musste her, ein Fahrzeug, das so außergewöhnlich ist, dass es die Sportwagen-Fans in Verzückung versetzt. Dafür scheute Toyoda keine Kosten und Mühen. Die Idee für den LC war geboren, der die Kritiker eines Besseren belehren sollte.



Zwei Varianten des 2+2-Sitzers bietet Lexus an – eine reinrassige Fahrmaschine mit fettem V8-Sauger und fürs grüne Gewissen eine Hybridvariante, die aber dennoch ein überaus sportliches Fahrerlebnis bietet und insgesamt die bessere Wahl ist. Zum identischen Preis von 105 585 Euro gibt es den LC 500 mit einem 351 kW (477 PS) starken 5,0-Liter-Aggregat, das in der Spitze 540 Nm bereitstellt, oder aber im LC 500h einen 3,5-Liter-V6 mit Elektro-Unterstützung und einer Systemleistung von 264 kW (359 PS) sowie 348 Nm.



Beide sind mit einer neu entwickelten Zehn-Stufen-Automatik mit extrem kurzen Schaltzeiten kombiniert, die die Kraft an die Hinterräder weiterleitet. Den Sprint auf Tempo 100 erledigen die Japaner in 4,7 Sekunden (LC 500) bzw. 5,0 Sekunden, der Normverbrauch liegt bei 11,5 beziehungsweise überaus bescheidenen 6,4 Liter für den Hybrid.



Den sportlichen Anspruch erfüllt der LC voll und ganz. Und auch die Rolle als Eyecatcher scheint dem Sportcoupé zu liegen. Der riesige Diabolo-Kühlergrill scheint fast einem gierigen Raubtier aus einem japanischen Manga entsprungen. Die sehr schmalen und spitz zulaufenden Leuchten vorne und hinten wirken herausfordernd und aggressiv.

Das von Firmenchef Toyoda geforderte Zeichen scheint seine Wirkung nicht zu verfehlen, soviel lässt sich bereits jetzt konstatieren. Und mit einem Praxisverbrauch von rund acht Litern bei der Hybridversion wirkt der LC sogar noch aus Umweltsicht recht vernünftig – verrückt eigentlich. Toyota macht's möglich, könnte man sagen, um einen alten Werbespruch der Japaner aufzugreifen. Dazu kommt eine Materialwahl und Verarbeitung im Innenraum, die sich Lexus-typisch auf Topniveau bewegt. Und Hightech gibt es nicht nur beim Antrieb, sondern zeitgemäß natürlich auch bei den Assistenzsystemen.



Alle Versionen des LC sind mit dem „Safety System+“ ausgestattet, einem Paket aktiver Sicherheitstechnologien, die den Fahrer dabei unterstützen, einen Unfall zu vermeiden, oder dessen Folgen minimieren. Der LC verfügt zudem unter anderem über ein „Pre-Crash Safety System“ mit Fahrzeug- und Fußgängererkennung, eine adaptive Geschwindigkeitsregelung für alle Geschwindigkeitsbereiche, eine Müdigkeitswarnung, sowie eine Verkehrszeichenerkennung