Die erste Reise des Jahres 2019 führte mehr als 130 Leser von „Luxemburger Wort“ und „Télécran“ in Zusammenarbeit mit Kreuzfahrtspezialist Cruisopolis in die Karibik, wo der Winter so fern scheint wie sonst nirgends.

Lifestyle 4 Min.

Leserreise: Auf Spuren der Entdecker

Michael JUCHMES Die erste Reise des Jahres 2019 führte mehr als 130 Leser von „Luxemburger Wort“ und „Télécran“ in Zusammenarbeit mit Kreuzfahrtspezialist Cruisopolis in die Karibik, wo der Winter so fern scheint wie sonst nirgends.

25 bis 30 Grad Celsius, strahlender Sonnenschein und nur wenige Wolken, die ab und an etwas Schatten spendeten: Mehr als 130 Gäste aus Luxemburg genossen Mitte Januar die Vorzüge der Karibik in vollen Zügen ...

Als Abonnent des Luxemburger Wort (Komplett- oder Digital-Abo) können Sie direkt auf alle Inhalte von Wort+ zugreifen. Sofort weiterlesen Senden Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.