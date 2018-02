In Miami gingen drei Dutzend Leserinnen und Leser von "Luxemburger Wort" und "Télécran" an Bord des neuen Kreuzfahrtschiffes "MSC Seaside". Die jüngste Leserkreuzfahrt führte in der Fastnachtswoche in die Karibik: nach Jamaika, Mexiko, auf die Cayman-Inseln und auf die Bahamas.

Leserkreuzfahrt: Sonne im Winter

Michael Juchmes In Miami gingen drei Dutzend Leserinnen und Leser von "Luxemburger Wort" und "Télécran" an Bord des neuen Kreuzfahrtschiffes "MSC Seaside". Die jüngste Leserkreuzfahrt führte in der Fastnachtswoche in die Karibik: nach Jamaika, Mexiko, auf die Cayman-Inseln und auf die Bahamas.