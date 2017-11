von Birgit Pfaus-Ravida

Harald Rüssel freut sich. Der Sternekoch blickt aus seinem Restaurant, das seit Jahren einen Michelin-Stern führen darf, durch die große Fensterscheibe ins Grüne. Rüssels Landhaus mit seinem Gourmetrestaurant, dem Restaurant „Hasenpfeffer“ und dem kleinen, aber feinen Hotelbereich befindet sich, idyllisch am Waldrand gelegen, in Naurath bei Trier. Und der Wald kommt in Rüssels Spezialitäten und seinem Schaffen überall vor. „Vor genau 25 Jahren habe ich das hier eröffnet, seither ist viel passiert, verändert und modernisiert worden“, erzählt er.

Neue Varianten vom Grill

Kochbücher hat er schon sieben verfasst – vor einigen Jahren auch sein erstes Wild-Kochbuch. „Mit dem neuen Buch möchte ich ein jüngeres Publikum ansprechen – genau wie die erfahrenen Köche, die vielleicht auch mal neue Ideen suchen“, so Harald Rüssel.

Harald Rüssel: Wild – 200 junge Rezepte natürlich aus dem Wald, Neuer Umschau Buchverlag, 256 Seiten, Hardcover, ISBN 978-3-86528-836-3 29,95 € (D)

Foto: Verlag

Grillen, Schmoren, Braten – kostbare Anregungen und zeitgemäße Rezepte machen Lust auf Wildgerichte, die einfach gesund und schmackhaft sind. In seinem neuen Kochbuch bringt Harald Rüssel neben Klassikern und Festtagsgerichten frisches Wildfleisch auch auf den Grill und bereitet es im Streetfood-Style zu. Auch die Fotos wirken modern, sogar ein Food Truck wurde zum Shooting in den Wald gestellt. Zubereitet werden Reh, Hirsch, Wildschwein, Hase, Ente und anderes Wildgeflügel, aber auch an Beilagen und natürlich den passende Nachtisch wurde gedacht.

Die Grundlagen für alle Rezepte: natürliche Produkte, die ohne Gentechnik, ohne massive Eingriffe des Menschen und ohne chemische Unterstützung gewachsen sind. „Das ist bio, regional und nachhaltig in seiner ursprünglichen Form“, sagt Harald Rüssel, der auch in seinen Restaurants auf genau diese Faktoren achtet. Bei ihm liegt alles Gute quasi vor der Haustür, in den dichten Wäldern auf den Wiesen und Feldern, die wie Flickenteppiche die Landschaft durchziehen und eine große Artenvielfalt beherbergen.

Der Gin des Jägers

Über das Kochen hinaus möchte Harald Rüssel seinen Lesern auch Natur und Jagd näherbringen. Der Einsatz gegen Massentierhaltung, das waidgerechte Erlegen der Tiere, die Hege und Pflege gehören für den Hobbyjäger zum Prozess dazu. Er hat hohe ethische Ansprüche an sich und seine Jagdkollegen. „Im Buch möchte ich zeigen, dass dieses Miteinander uns verbindet. Dass bei der Jagd Alt und Jung respektvoll miteinander umgehen und zusammenkommen. Da ist der über 80-jährige, erfahrene Waidmann und der Jung-Jäger. Am großen, grünen Tisch können viele Platz nehmen, wenn sie sich an die Regeln halten.“

Wer den Sternekoch kennt, wird nicht überrascht sein, dass er „nebenher“ auch noch ein anderes Projekt voranbrachte, das auch in seinem Buch wiederzufinden ist: Er hat, zusammen mit einem befreundeten Schnapsbrenner, Hubertus Vallendar, einen Wald-Gin erschaffen, in dem sich seine Lieblingsaromen von dort wiederfinden. „Harrys Wald-Gin“ enthält neben dem obligatorischen Wacholder elf weitere, einzeln destillierte Aromen aus der Natur, von Fichtenwipfeln über Zitronenverbene, Rosmarin und Mispel bis hin zur Süßdolde, die unter Kräuterliebhabern einen hohen Stellenwert hat. „Wir haben es geschafft, die Düfte des Waldes zu vereinen“, sagt Harald Rüssel stolz. Es ist schon eine zweite Auflage des Wald-Gins geplant – so wie auch das nächste Kochbuch rund um Natur und Genuss.