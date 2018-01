(mid/MB) - Was vor 47 Jahren zwar nicht bescheiden, aber überschaubar begann, erreicht eine neue Stufe der Vielfalt: Aus dem edlen Einzelmodell Range Rover ist eine ganze Familie geworden, die mit dem Velar als Zuwachs gerade das vierte Mitglied begrüßt.



Wie es scheint, klaffte dem Marketing doch eine zu große Lücke zwischen dem eher zierlichen Evoque und dem Range Rover Sport. Der Velar positioniert sich nicht genau mittig zwischen diesen Modellen, da er dem Sport näher auf die Pelle rückt als dem Evoque. Klar, dass der Velar auch bei der Wahl der Motorisierung mehr Spielraum nach oben bietet als der Evoque, der konsequent bei Vierzylindermotoren gedeckelt ist.

Als Neuling darf der Velar sogar die Rolle eines Vorreiters übernehmen, da sein Konzept (Aluminium-Leichtbau) nicht auf den bisherigen Modellreihen beruht, sondern völlig neu entwickelt ist und so den Startpunkt für künftige Modelle von Range Rover markiert.



Vom Design her provoziert er nicht so stark, wie es der Evoque tat, als der 2011 ins Rampenlicht fuhr. Die sauber durchgezogene Schulterlinie, fehlende Schnörkel und Sicken geben dem Anblick eine ebenmäßige Ruhe, die dem Auge guttut. Dabei profitiert der Velar auch von seinen kurzen Karosserieüberhängen an Vorder- und Hinterachse. So wird zudem der kraftvolle Auftritt unterstrichen, den das elegante SUV in Kombination mit den bis zu 22 Zoll großen Rädern ausstrahlt.



Nicht nur ein optischer Gag sind die bündig in die Karosserie versenkten Außentürgriffe, die zum Öffnen elektrisch ausfahren und während der Fahrt den Luftwiderstand nicht erhöhen. Die schmalsten Scheinwerfer, die Land Rover jemals in sein Markengesicht integriert hat, sind nur durch die platzsparende Voll-LED-Technik möglich.

Der relativ große Abstand zwischen den Achsen von 2,87 Meter scheint allerdings nicht konsequent genug für die Beinfreiheit im Fond genutzt worden zu sein: Selbst bei zurückhaltend nach hinten geschobenem Vordersitzen spüren die Hinterbänkler sehr bald stabilen Kniekontakt. Ist allerdings würdevolles Einsteigen ohne Kopfnicken im Fond gefragt, dann sammelt der Velar etliche Pluspunkte, da seine Dachlinie nur maßvoll nach hinten abgesenkt ist.



Sein Innenraum wirkt wegen der deutlich reduzierten Zahl von Schaltern zurückhaltend, aber nicht karg. Viele Funktionen sind über einen der beiden 10,2-Zoll-HD-Touchscreens im zentralen Bereich des Armaturenbretts abrufbar. Von den bisherigen Jaguar- und Land-Rover-Modellen hat der Velar auch den versenkten Drehknopf zum Bedienen der unmerklich schaltenden Acht-Gang-Automatik übernommen, der sich erst nach dem Anlassen des Motors lautlos heraushebt.

Kein Mangel herrscht beim Motorenangebot. Drei Diesel und drei Benziner jeweils als Vier- und Sechszylinder stehen zur Auswahl. Die Leistungsstufen bei den Selbstzündern reichen von 132 kW (180 PS) über 177 kW (240 PS) bis 221 kW (300 PS), bei den Ottomotoren werden 184 kW (250 PS), 221 kW (300 PS) und 280 kW (380 PS) realisiert. Alle Motoren sind mit Allradantrieb gekoppelt.

Bei den Vierzylindern übernehmen Stahlfedern das Egalisieren von Fahrbahnunebenheiten, bei den Sechszylindern leisten diesen Job Luftfedern, die je nach Anforderung auf der Straße oder im Gelände das Niveau der Karosserie heben oder senken können. Nach dem Abschalten der Zündung und dem Türöffnen senkt sich der Wagenkörper um fünf Zentimeter ab: eine nette Funktion, um das Ein- und Aussteigen so kommod wie möglich zu gestalten.