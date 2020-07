La Haute-Marne respire et inspire

Randonner dans les sombres forêts ou se promener en toute quiétude – Tout est possible dans ce département plein de nature.

Par Pierre Wiels

Ses immenses forêts patrimoniales. Ses plaines agricoles sans fin. Ses marais et ses sources vives. Ses vignes et ses lacs. Ses paysages rustiques et vallonnés, façonnés entre deux eaux, où l’on compte plus de vaches, de sangliers et de cervidés que d’humains. Ses longues routes desservant des bourgs ensommeillés, aux maisons à volets peints et grilles en fer forgé. La carte postale baigne dans une symphonie rurale.

On aurait pu aller saluer Diderot, l’auteur des 35 volumes de la première encyclopédie française, en sa Maison des Lumières de Langres, la plus belle ville fortifiée de France ...