"La Gaichel" verzichtet auf seinen Stern

Jean-Paul SCHNEIDER

Das Restaurant "La Gaichel" in Eischen, das im Frühjahr den Chefkoch wechselte, kündigt ein neues Restaurantkonzept an, das den Verzicht auf den Michelin-Stern vorsieht. Dies kündigte das Unternehmen am Dienstagnachmittag in einer Pressemitteilung an. Das neue Konzept geht am 1. Februar 2019 an den Start.

Der beigeordnete Chefkoch des Restaurants, Philippe Dugast, hat das Steuer im April übernommen.



Unter dem Namen "Le Jardin de la Gaichel" wird die Institution der Gastronomie treu bleiben. Die Besitzer: Céline und Erwan Guillou.

Céline und Erwan Guillou, die Besitzer des Gourmettempels, verkünden, dass man unter dem Namen "Le Jardin de la Gaichel" weiterhin der Gastronomie huldigen wird. Foto: Domaine de la Gaichel

Das Gourmetrestaurant des Landguts war 45 Jahre lang mit einem Michelin-Stern bedacht.