L'ex Top Chef a annoncé qu'il quittait le restaurant Aal Schoul. L'information fait déjà le buzz au Luxembourg sur les réseaux sociaux.

«L'école est finie» pour Thomas Murer!

Anne Fourney Thomas Murer, qui était arrivé en demi-finale de l'émission Top Chef en 2016, a annoncé qu'il quittait le restaurant Aal Schoul pour lancer sa propre affaire.

En 2016, Thomas Murer avait été sélectionné pour participer à l'émission «Top Chef», animée par le chef vedette Philippe Etchebest. Le jeune chef français avait alors 27 ans et travaillait au restaurant La Mirabelle à Dommeldange.

Il était arrivé en demi-finale de l'émission, et sa popularité n'a fait que croître à cette période, tant au Luxembourg que sur les réseaux sociaux. L'Alsacien avait reçu de belles propositions de collaborations, et c'est finalement le projet de restaurant Aal Schoul, à Hobscheid, que son épouse et lui avaient adopté. Un projet mené par Pascal Ruault, un ancien cuisinier à l'expérience étoilée et le boucher Guy Kirsch.

Thomas Murer a posté samedi une vidéo où il annonce qu'il quitte Aal Schoul pour ouvrir son propre restaurant avec son épouse Emeline, «dans un cadre magnifique». Le jeune chef maîtrise très bien sa propre communication: sa vidéo avec un fond noir, il annonce les événements petit à petit afin de susciter davantage la curiosité et incite ses fans à le suivre sur les réseaux sociaux pour en savoir davantage. Lundi soir, sa vidéo affichait déjà plus de 20.000 vues.

Il n'a pas encore donné plus d'indication sur l'emplacement de ce futur établissement.