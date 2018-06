Am Samstag taufte die Reederei MSC in Genua das neue Kreuzfahrtschiff Seaview. Es war die dritte Taufe innerhalb von zwölf Monaten. Damit ist noch längst nicht Schluss: Bis 2026 lässt die Reederei neun weitere Schiffe bauen.

Kreuzfahrt: Drei Riesen in einem Jahr

Die Schauspielerin Sophia Loren war bereits zum dreizehnten Mal als Taufpatin verpflichtet worden, die Sängerin und Moderatorin Michelle Hunziker führte mit Charme, wehender Mähne und rotem Kleid durch die Veranstaltung. Am Samstagabend (9. Juni 2018) taufte die Reederei MSC im Hafen von Genua zusammen mit 2500 Gästen ihr neuestes Kreuzfahrtschiff auf den Namen Seaview. Neben Michelle Hunziker traten unter anderem Zucchero und Matteo Bocelli, der Sohn von Andrea Bocelli, als Stargäste auf.

700 Millionen Euro

Kurz nach 21 Uhr Uhr ließ Sophia Loren eine Flasche Champagner am Bug des 700 Millionen Euro kostenden Neubaus zerschellen. Vergessen war in diesem Augenblick, dass die Taufe um eine Woche aufgeschoben und von Civitavecchia/Rom nach Genua hatte verlegt werden müssen. In der italienischen Fincantieri-Werft hatte sich die Fertigstellung des Ozean-Riesen verzögert. MSC musste auf der Zielgeraden umdisponieren.

In den kommenden Monaten wird die Seaview von Genua, Barcelona und Marseille aus zu Kreuzfahrten aufbrechen und im Mittelmeer die Zahl der Kreuzfahrtpassagiere weiter anwachsen lassen. Auf dem neuen Schiff können bei voller Auslastung bis zu 5331 Menschen miteinander Urlaub machen – in der Praxis dürfte sich die Durchschnittsbelegung bei 4500 bis 4700 Menschen einpendeln.

Die Reederei MSC hat mittlerweile Routine bei der Ausrichtung großer Ereignisse. Nach der Meraviglia (5700 Passagiere) und der Seaside (5300 Passagiere) handelt es sich bei der Seaview um das dritte Schiff dieser Größenordnung, das MSC innerhalb eines Jahres in Dienst stellte. In einem ähnlichen Rhythmus wird es auch in den kommenden Jahren weitergehen. Bis Mitte des nächsten Jahrzehntes wird MSC noch neun weitere Kreuzfahrtschiffe bauen lassen. Insgesamt investiert die Reederei 10,5 Milliarden Euro. Insider schließen nicht aus, dass es damit noch nicht getan ist. In der Tat kündigten Manager von MSC am Wochenende in Genua weitere Ankündigungen an.

Viel Platz an der Sonne

Wie die in der Karibik fahrende Seaside, ist auch die neue Seaview ein Sonnenschiff. Designer und Architekten haben es so geplant, dass die Passagiere einen Großteil der Zeit draußen verbringen können. Eines der Merkmale ist eine Außenpromenade, an der sich Bars, Restaurants und Terrassen befinden. Insgesamt umfassen die Außenbereiche rund 13000 Quadratmeter.

Zur Ausstattung gehören mehrere Pools, ein Aquapark mit vier Wasserrutschen, eine 120 Meter lange Seilrutsche, ein Theater mit 934 Plätzen, zwei Bowlingbahnen, neun Restaurants sowie 20 Bars, Cafés und Lounges. Wie auf der Seaside gibt es auch auf der Seaview am Heck eine 30 Meter lange Glasbrücke. Vor allem aber ist die Seaview eine Kopie der Seaside – beide Schiffe sind bis ins kleinste Detail gleich.

In Luxemburg werden Reisen von MSC von Neptun Cruises aus Esch/Alzette verkauft. Auf der MSC Meraviglia findet in der ersten September-Hälfte auch eine Leserreise des „Luxemburger Wort“ statt. Die Kreuzfahrt beginnt in Hamburg und führt an elf Tagen unter anderem nach Tallinn und nach Sankt Petersburg.

Umwelt bleibt ein Thema

Riesenkreuzfahrtschiffe sind in den vergangenen Jahren immer stärker in die Kritik geraten; auch der Reederei MSC wird vorgeworfen, Umweltschutz nicht ernst zu nehmen und weiterhin auf veraltete und dadurch umweltverschmutzende Techniken zu setzen. Ganz wurden diese Vorwürfe auch bei der jüngsten Tauffeier in Genua nicht aus dem Weg geräumt. Vor Journalisten versuchte MSC aber, den Umweltball flach zu halten.

Bei der Reederei ist man stolz, dass das neue Schiff die Auszeichnung „Green Star 3“ erhielt. Laut MSC bestätigt diese Auszeichnung, dass die Seaview – Zitat aus einer Pressemitteilung - „dank innovativer Technologien und Maßnahmen äußerst umweltschonend betrieben“ werden kann.

Aufgezählt werden unter anderem Abgasreinigungssysteme, eine Abwasserreinigungsanlage, eine Ballastwasser-Aufbereitungsanlage und das Energie-Effizienz-Management des Schiffes. Im Übrigen versprach Gianni Onorato, der Chef von MSC Cruises, in den kommenden Jahren beim Bau neuer Schiffe noch genauer auf die Umwelt zu achten und „die beste verfügbare Technik“ zu nutzen.

Hafengebäude und Kreuzfahrtschiff in Genua: Den Größenvergleich entscheidet das neue Schiff klar für sich.

Meist fotografierte Attraktion: Wie auf der Seaside gibt es auch am Heck der Seaview einen sogenannten Skywalk; der Blick fällt durch Glas auf einen Pool acht Etagen tiefer.

Gehört zu jeder Schiffstaufe dazu: die Parade der Offiziere.

Prominenz und Schiffsbesitzer im Konfettiregen. An der Tauffeier in Genua nahmen rund 2500 Gäste teil.

Sophia Loren zusammen mit Michelle Hunziker (rechts) und der italienischen Sängerin und Moderatorin Lorella Cuccarini.

Viel Applaus gab es in Genua für den Sänger Matteo Bocelli, den Sohn von Andrea Bocelli.

Verschwenderisch: Im Bauch des Schiffes erstreckt sich ein Atrium über vier Decks. Es funkelt an allen Ecken und Enden.

An Bord der Seaview gibt es zwei „echte“ Bowlingbahnen. Mit solchen Unterhaltungsangeboten sollen die Passagiere dazu gebracht werden, möglichst viel Zeit auf dem Schiff zu verbringen.

Das Publikum will unterhalten werden. Im bordeigenen Theater mit Platz für mehr als 900 Besucher werden jeden Abend drei Shows aufgeführt.