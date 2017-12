Von Christophe Langenbrink

Wer das Glück hat, eine Flussfahrt auf dem Mekong zu erleben, sieht die Landschaft vom Schiff aus wie einen endlosen Panoramafilm an sich vorbeiziehen. Wo er nur hinschaut, sieht der Reisende exotische Landschaften, außergewöhnliche Tiere, üppig grüne Natur, ausgefallene Hausarten, aber vor allem Menschen, die sich völlig der Lebensweise am Delta angepasst haben. Der Blick auf die Ufer zieht den Betrachter magisch in den Bann.

Einzigartigkeit dieser fernöstlichen Region