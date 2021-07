Edle Minitaschen, ein Duft ohne Alkohol und reichlich Sonnencreme: Diese Beauty-Artikel dürfen auf keinem Fall im Gepäck fehlen.

15 Must-haves für die große Reise

Edle Minitaschen, ein Duft ohne Alkohol und reichlich Sonnencreme: Diese Beauty-Artikel dürfen auf keinem Fall im Gepäck fehlen.

Egal ob nun Urlaub in den Bergen, eine Auszeit am Strand oder einfach ein Ausflug in die Natur: Das Necessaire ist immer dabei. Neben Zahnbürste und Zahncreme finden auch allerlei Kosmetikprodukte ihren Weg in den Beutel, der stets mit muss:



Sorgt für neidische Blicke: Dieses schicke Monogramm-Necessaire darf gerne mal beim Öffnen des Koffers am Flughafen herauspurzeln. „Toiletry Bag 25" von Louis Vuitton, um 485 Euro.

Maxi, Mini oder doch lieber Micro: Das „Micro Lady Dior Vanity Case" von Dior aus grünem Lammleder lässt sich bei Bedarf auch problemlos zur Handtasche umfunktionieren, Preis auf Anfrage.

Sonnenschutz

Unverzichtbar sind Sonnenschutzcremes – egal ob beim Citytrip nach Paris oder dem Badeurlaub auf den Kanaren. In Sachen Lichtschutzfaktor (LSF) sollte man nicht zu sparsam vorgehen: Das deutsche Bundesamt für Strahlenschutz empfiehlt für Erwachsene einen LSF von mindestens 20. Bei Kindern sollte man mindestens LSF 30 auftragen – noch besser 50. Wer einen sehr dunklen Teint hat oder vorgebräunt ist, kann auch etwas weniger LSF nehmen. Aber hier gilt: Viel ist nie zu viel!

Hals über Kopf haben wir uns in dieses Sonnenspray mit Lichtschutzfaktor 50 von Collistar (um 32 Euro) verliebt. Der Grund: Es lässt sich praktischerweise auch kopfüber aufsprühen.

Schützt vor UVA-, UVB-, Infrarotstrahlen sowie sichtbarem Licht – und lässt sich leicht auftragen: ölfreie „Sun Sensitive"-Sonnenmilch von Lancester mit Lichtschutzfaktor 50, 150 ml um 37 Euro. Sorgt – am besten direkt aus dem Kühlschrank – für den nötigen Frischekick nach dem ausgiebigen Sonnenbad: After Sun Lotion „Edelweiß" mit Aloe Gel und ätherischen Ölen von Weleda, um 15 Euro.

Übrigens: Sonnenschutzmittel sind – so wie alle Kosmetikprodukte – nicht ewig haltbar. Nach dem Öffnen sollte man die meisten Cremes und Sprays lediglich zwölf Monate nutzen (die Herstellerangaben finden sich oft auf der Rückseite, das Symbol ist eine kleine Dose). Mit der Zeit nimmt die Schutzwirkung deutlich ab. Auch Produkte mit dem chemischen UV-Filter Octocrylen sollten nicht allzu lange gelagert werden: Es besteht laut einer französischen Studie die Gefahr, dass sich darin das als möglicherweise krebserregend eingestufte Molekül Benzophenon bildet.

Pflege

Nach dem Sonnenbaden schreit die Haut förmlich nach Pflege – und vor allem nach Feuchtigkeit. Wer ein wenig zu lange in der Sonne war, sollte zu kühlenden Après-Soleil-Produkten greifen – natürlich nach einer sanften Reinigung der Haut. Ein häufiger Inhaltsstoff dieser Produkte ist Aloe Vera: Der Pflanze werden entzündungshemmende und wundheilende Eigenschaften zugeschrieben. Die Haut braucht nach dem Sonnenbad insgesamt rund zwölf Stunden, um sich zu regenerieren. Im Übrigen freuen sich auch die Haare über eine Extraportion Feuchtigkeit und Pflege: Öle und Intensivkuren sind hier die perfekte Lösung.

Sorgt – am besten direkt aus dem Kühlschrank – für den nötigen Frischekick nach dem ausgiebigen Sonnenbad: After Sun Lotion „Edelweiß" mit Aloe Gel und ätherischen Ölen von Weleda, um 15 Euro.

Egal ob nach zu viel Sonne oder zu hoher Luftfeuchtigkeit: Die Intensivmaske „Botanical Repair" von Aveda sorgt dafür, dass die Haare schnell wieder so schön wie vorher leuchten, 150 ml um 44 Euro. Sorgt für weiche Haut und einen kleinen Frischekick: Die feuchtigkeitsspendende Maske aus der „Bamboo"-Serie von Annayake pflegt ohne Mineralöle und Silikone, 75 ml um 37 Euro.

Und auch wer nicht in der Sonne brutzelt, sollte seiner Haut ein wenig Erholung gönnen: Die Luft im Flugzeug ist meist sehr trocken – außerdem vergisst man unterwegs manchmal zu trinken. Daher abends nicht nur den Flüssigkeitsspeicher mit einem Glas Wasser auffüllen, sondern auch die Haut bewässern – etwa mit einer guten Feuchtigkeitscreme.

Parfüm

Sonnenbad und Düfte – das funktioniert nicht immer problemlos: Nicht alle Parfüms sind für den Strandbesuch geeignet, können sogar im Extremfall zu Pigmentflecken oder Hautreizungen führen. Schuld daran sind etwa ätherische Öle, die die Lichtempfindlichkeit der Haut verstärken. Jetzt aber die gute Nachricht: Viele Hersteller achten mittlerweile darauf, dass die Inhaltsstoffe nicht zu einer sogenannten „Photosensibilisierung“ führen. Übrigens kann auch Alkohol zu unerwünschten Hautreaktionen führen – Abhilfe schaffen hier Düfte, die explizit auf Hochprozentiges verzichten.

Pampelmuse, Passionsfrucht und Vetiver können auch unbeschwipst Spaß haben: Alkohol-freies Cologne Intense „Pomelo Glow" von Neo Cologne über Planet Parfum, 100 ml um 79 Euro.

Für Gepäcksparer: Der Fougère-Duft „Rivières – Luxuriance" von Cartier ist für jedermann gedacht, 100 ml um 110 Euro. Duftet nach Farn, Wilder Pistazie, Eiche, Rosmarin und Wildkräutern. Es gibt wieder Zuwachs in der beliebten „Twilly"-Familie: Das Eau de Parfum „Twilly Eau Ginger" von Hermès duftet nach Pfingstrose, Zeder und natürlich dem namengebenden Ingwer, 50 ml um 95 Euro. Wie duftet der Big Apple eigentlich im Sommer? Wenn man dem Eau de Parfum „Kate Spade" der gleichnamigen Marke vertrauen kann: nach Bergamotte, Wald-Erdbeere, Rosen und Fresien, 100 ml um 82 Euro. Sommer im klitzekleinen Flakon: Das fruchtig-leichte Eau de Parfum „Dream Away" von Betty Barclay duftet unter anderem nach Mandarine, Apfel und Pfirsich, 20 ml um 26 Euro. Weniger Abfall im Gepäck: Beim Flakon des Eau de Toilette Intense „Kenzo Homme" von Kenzo (duftet nach Vetiver und Sandelholz) wurden 23 Prozent Glas und 34 Prozent Kunststoff eingespart, 110 ml um 93 Euro.

Fest statt flüssig

Gut für die Umwelt und praktisch in der Handhabung – das sind Kosmetikprodukte, die nicht mehr in flüssiger, sondern in fester Form angeboten werden. Hier verzichten die Hersteller auf überflüssiges Verpackungsmaterial – was meist Kunststoff ist. Die festen Shampoos, Duschgels und Co. werden oft in einer Umverpackung aus Pappe oder Papier angeboten.

Eine solide Angelegenheit: Das „Brillance“-Shampoo von Yves Rocher in fester Form – das auch ohne Sulfate leicht aufzuschäumen ist – sorgt für Glanz und Geschmeidigkeit, 60 g um 7 Euro. Foto: Hersteller





