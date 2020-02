UN-Generalsekretär António Guterres sieht einen direkten Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und der Heuschreckenplage in Ostafrika.

Klimawandel und Heuschreckenplage hängen zusammen

UN-Generalsekretär António Guterres sieht einen direkten Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und der Heuschreckenplage in Ostafrika.

(dpa) - UN-Generalsekretär António Guterres sieht einen direkten Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und der Heuschreckenplage in Ostafrika. In Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba sagte er am Samstag: „Wärmere Meeresgewässer bedeuten mehr Zyklone, die für Heuschrecken die perfekten Brutstätten schaffen; es wird täglich schlimmer.“

Ostafrika leidet derzeit unter einer Heuschreckenplage, die Behörden fürchten angesichts der gefräßigen Insekten um die Ernährungssicherheit. Die Schwärme in Äthiopien, Kenia und Somalia seien in ihrer Größe und ihrem Zerstörungspotenzial „beispiellos“, hatte die UN-Landwirtschaftsorganisation (FAO) betont.

Guterres befindet sich zum am Sonntag beginnenden 33. Gipfeltreffen der Afrikanischen Union (AU) in Äthiopien.