In der vierten Generation wächst der kleine Skoda fast über sich hinaus.

Lifestyle 2 Min.

Kleinwagen mit großer Zukunft

Der neue Skoda Fabia

In der vierten Generation wächst der kleine Skoda fast über sich hinaus.

(TG) - Die Welt gehört dem SUV und ohne Elektroantrieb ist ohnehin kein Staat mehr zu machen – wenn die vermeintlichen Experten den Automarkt der Zukunft skizzieren, ist für konventionelle Kleinwagen kein Platz mehr. Doch da haben sie die Rechnung offenbar ohne Skoda gemacht. Denn allen Unkenrufen zum Trotz bringen die Tschechen nun zu Preisen ab 15.610 Euro (Modell Active) den neuen Fabia an den Start – und wollen damit nach knapp fünf Millionen Exemplaren in drei Generationen und gut zwei Jahrzehnten beweisen, dass auch der Kleinwagen noch eine große Zukunft hat.

In alle Richtungen gewachsen

Das kann man beim Fabia durchaus wörtlich nehmen. Denn mit dem Wechsel in den Modularen Querbaukasten des VW-Konzerns geht er gewaltig aus dem Leim, legt im Radstand rund neun und in der Länge knapp elf Zentimeter zu. Das Ergebnis sind Abmessungen, wie man sie bis dato vor allem aus der Golf-Klasse kannte: 2,56 Meter Radstand und 4,11 Meter Länge garantieren solide Platzverhältnisse und einen Kofferraum, der alle Klassenrekorde bricht. War der Fabia mit 330 Litern schon bislang ein ganz Großer unter den Kleinen, fasst er jetzt noch einmal 50 Liter mehr und schließt so tatsächlich zum Golf auf.

Dazu gibt es als Ausstattung wieder mehr als 40 Details aus der Rubrik „Simply Clever“, darunter auch Lösungen wie den Kreditkarten- und Stiftehalter in der Mittelkonsole sowie ein Ambiente, das ebenfalls einen gewaltigen Sprung macht.

Im Cockpit prangen digitale Instrumente, daneben lockt ein großer Touchscreen in die Tiefen des Infotainments und das Material ist erschreckend vornehm: Selbst ein VW Golf sieht bieder und billig aus, wenn man ihn mit dem für die Topversion herausgeputzten Fabia vergleicht. Allerdings gibt es das nicht zum Nulltarif.

Garant für entspanntes Reisen

Das neue Format schafft nicht nur Raum, sondern auch Ruhe beim Fahren – der größere Radstand und das Plus bei der Spurweite lassen den Fabia gelassener wirken. Dynamiker sind bei Seat oder Ford vielleicht besser aufgehoben, zumal auch die Skoda-Lenkung alles andere als scharf oder spitz ist. Aber wenn es ums entspannte Reisen geht, ist der Fabia unter den Kleinwagen erste Wahl. Und wer es etwas strammer mag, bekommt auf Wunsch auch eine Tieferlegung um 15 Millimeter, genau wie ein Schlechtwege-Fahrwerk mit ebenfalls 15 Millimetern mehr Bodenfreiheit.

Bauchkribbeln in der Kompaktklasse Weltpremiere in dieser Woche in Rüsselsheim – so zielt der neue Opel Astra ins Herz der traditionellen Golf-Käufer.

Während Abmessungen, Auftritt und Ambiente eine kleine Revolution sind, gibt's unter der Haube „nur“ Evolution – denn die Dreizylinder-Motoren gab's schon im Vorgänger, wenngleich der Sauger nun im sparsamen Atkinson- und der Turbo im Miller-Cycle laufen. Los geht's mit einem 1,0-Liter-MPI mit 80 PS, darüber rangiert der 1,0-Liter TSI mit 95 oder 110 PS. Das Basismodell mit 80 PS bringt es auf eine Spitzengeschwindigkeit von 179 Stundenkilometer (bei einem Verbrauch von kombiniert 5,3 Liter/100 km), der Topmotor schafft 205 km/h – bei einem Durchschnittsverbrauch von 5,2 Litern auf 100 Kilometer.

Aber fehlt da nicht was? Ja! Einen Diesel wird es nicht mehr und eine Elektrifizierung noch nicht geben. Die eine Technik hat sich überlebt und die andere ist bis dato zu teuer. Frühestens zum Facelift in gut drei Jahren können sich die Tschechen einen E-Motor im Fabia vorstellen – und dann wohl auch nur als elektrischen Starter-Generator und Micro-Hybrid. Und statt eines SUV wird es allenfalls eine Scout-Version des Kombi geben. Es dürfte also noch ein bisschen dauern, bis sich Skoda an die Prognosen der vermeintlichen Experten hält.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.