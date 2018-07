Kleine Technikwunder

Lenovos neues Yoga Tablet 2 Pro will Tabletcomputer und Heimkino in einem sein. Das 13-Zoll-Android-Tablet mit QHD-Auflösung (2560 zu 1440 Pixel) hat einen eingebauten Beamer, der Bilder mit bis zu 50 Zoll Diagonale an die Wand projizieren kann.